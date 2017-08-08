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    Мощное землетрясение в Китае. Власти дали жуткий прогноз по жертвам

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (192)

    (обновлено: )53301
    По предварительным данным, озвученным нацкомиссией КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, землетрясение могло нанести серьезный ущерб 24 тысячам домов, жертвами могли стать сотни людей, тысячи пострадать.
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Жертвами землетрясения в КНР могли стать несколько сотен человек, а тысячи могли пострадать, повреждены свыше 20 тысяч домов, сообщает национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

    Ранее сообщалось о гибели четырех человек и 30 пострадавших.

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    "По предварительным данным, землетрясение могло нанести серьезный ущерб 24 тысячам домов, жертвами могли стать сотни людей, тысячи пострадать", — говорится в заявлении ведомства.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. Очаг залегал на глубине 8 километров.

    shine.cn
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017

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