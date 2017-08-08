Мощное землетрясение в Китае. Власти дали жуткий прогноз по жертвам

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Жертвами землетрясения в КНР могли стать несколько сотен человек, а тысячи могли пострадать, повреждены свыше 20 тысяч домов, сообщает национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек и 30 пострадавших.

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"По предварительным данным, землетрясение могло нанести серьезный ущерб 24 тысячам домов, жертвами могли стать сотни людей, тысячи пострадать", — говорится в заявлении ведомства.

​Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. Очаг залегал на глубине 8 километров.