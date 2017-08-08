Фотоитоги 8 августа: лунное затмение, новый мурал в Киеве и оползень в Китае

Лунное затмение минувшей ночью могли наблюдать жители многих уголков планеты. Многие из них даже запечатлели это редкое астрономическое явление. Следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года.

Лунные затмения происходят в моменты полнолуния, когда три небесных тела Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. В моменты лунных затмений земная тень ложится на Луну. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть. Если земная тень покрывает лишь часть Луны, то это частное теневое лунное затмение. Если земная тень совсем не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение. Говорят, что на Луну ложится "полутень" Земли. Если же земная полутень покрывает лишь часть Луны, то это частное полутеневое лунное затмение (заметить его глазом весьма сложно).

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В Киеве на глухом фасаде дома на улице Ямской, 35/34, появился новый мурал в виде улыбающегося темнокожего мальчика. Художник из Испании уже заканчивает эту работу, осталось прорисовать детали. Ранее работа над рисунком приостанавливалась из-за того, что изображение не нравилось одному из чиновников.

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Крупный оползень сошел во вторник близ города Луннань в китайской провинции Ганьсу, в результате чего погибли семь человек, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Власти в рамках мер предосторожности эвакуировали в безопасные места более тысячи человек, на месте схода оползня продолжаются поисково-спасательные работы. Оползень был вызван ливневыми дождями, которые не прекращаются с воскресенья.