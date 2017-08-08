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08.08.201718:02
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    Фотоленты

    Фотоитоги 8 августа: лунное затмение, новый мурал в Киеве и оползень в Китае

    (обновлено: )8
    Взгляд на восходящую луну во время частичного затмения на Мальте
    Мурал с темнокожим мальчиком в Киеве
    Последствия оползня в Китае
    Люди ходят через затопленную территорию на рынке строительных материалов в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай
    Известная американская 29-летняя певица Рианна побывала на ежегодном фестивале Crop Over на своем родном Барбадосе
    Лунное затмение в Одессе
    ДТП в Киеве возле цирка
    Новый день соревнований на Чемпионате мира по легкой атлетике-2017 в Лондоне
    Презентация новой короны конкурса красоты Мисс Украина Вселенная
    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости
    Взгляд на восходящую луну во время частичного затмения на Мальте
    Взгляд на восходящую луну во время частичного затмения на Мальте
    REUTERS Darrin Zammit Lupi
    Мурал с темнокожим мальчиком в Киеве
    Мурал с темнокожим мальчиком в Киеве
    Фото со страницы geo.ya.1 в Facebook
    Последствия оползня в Китае
    Спасатели несут пострадавшего в результате оползня жителя деревни Гэнди в провинции Сычуань, Китай, 8 августа 2017 года.
    REUTERS Stringer
    Люди ходят через затопленную территорию на рынке строительных материалов в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай
    Люди ходят через затопленную территорию на рынке строительных материалов в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай.
    CNS/Wang Shu via REUTERS
    Известная американская 29-летняя певица Рианна побывала на ежегодном фестивале Crop Over на своем родном Барбадосе
    Известная американская 29-летняя певица Рианна побывала на ежегодном фестивале Crop Over на своем родном Барбадосе.
    instagram.com/rihannadaily
    Лунное затмение в Одессе
    Фото: Игорь Ерошкин
    ДТП в Киеве возле цирка
    В центре Киева произошло ДТП с участием шести автомобилей
    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Новый день соревнований на Чемпионате мира по легкой атлетике-2017 в Лондоне
    Новый день соревнований на Чемпионате мира по легкой атлетике-2017 в Лондоне.
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Презентация новой короны конкурса красоты Мисс Украина Вселенная
    Презентация новой короны конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" в Киеве.
    УНИАН
    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости
    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости
    mil.gov.ua

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    Взгляд на восходящую луну во время частичного затмения на Мальте

    Лунное затмение минувшей ночью могли наблюдать жители многих уголков планеты. Многие из них даже запечатлели это редкое астрономическое явление. Следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года. 

    В Крыму наблюдали лунное затмение
    Канал Kerch.FM на youtube
    Частичное лунное затмение. Кадры из Крыма

    Лунные затмения происходят в моменты полнолуния, когда три небесных тела Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. В моменты лунных затмений земная тень ложится на Луну. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть. Если земная тень покрывает лишь часть Луны, то это частное теневое лунное затмение. Если земная тень совсем не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение. Говорят, что на Луну ложится "полутень" Земли. Если же земная полутень покрывает лишь часть Луны, то это частное полутеневое лунное затмение (заметить его глазом весьма сложно).

    Смотрите также: Космическая мистика. Частичное лунное затмение

    В Киеве на глухом фасаде дома на улице Ямской, 35/34, появился новый мурал в виде улыбающегося темнокожего мальчика. Художник из Испании уже заканчивает эту работу, осталось прорисовать детали. Ранее работа над рисунком приостанавливалась из-за того, что изображение не нравилось одному из чиновников.

    Смотрите также: Удивительные муралы в Глазго

    Крупный оползень сошел во вторник близ города Луннань в китайской провинции Ганьсу, в результате чего погибли семь человек, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

    Власти в рамках мер предосторожности эвакуировали в безопасные места более тысячи человек, на месте схода оползня продолжаются поисково-спасательные работы. Оползень был вызван ливневыми дождями, которые не прекращаются с воскресенья.

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