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    В мире

    В Китае произошло мощное землетрясение

    (обновлено: )33403
    По данным Китайского сейсмологического центра, толчки были зафиксированы в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу, а очаг залегал на глубине 8 километров.
    Скорая в Китае. Архивное фото
    flickr.com/ Bernhard Wintersperger

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина, Анна Раткогло. В провинции Сычуань в Китае во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Китайский сейсмологический центр.

    Толчки были зафиксированы в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе. Очаг залегал на глубине 8 километров.

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    Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.

    Ранее сообщалось о землетрясении в районе турецкого курорта.

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