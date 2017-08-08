В Китае произошло мощное землетрясение

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина, Анна Раткогло. В провинции Сычуань в Китае во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Китайский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе. Очаг залегал на глубине 8 километров.

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Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Ранее сообщалось о землетрясении в районе турецкого курорта.