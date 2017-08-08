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    Фотоленты

    Появились первые кадры разрушительного землетрясения в Китае

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (192)

    (обновлено: )88
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    CGTN/скриншот видео
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017.
    shine.cn
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017.
    shine.cn

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    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

    Смотрите также: Фотоитоги 8 августа: лунное затмение, новый мурал в Киеве и оползень в Китае 

    Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

    Власти заявили, что жертвами землетрясения в КНР могли стать несколько сотен человек, а тысячи могли пострадать, повреждены свыше 20 тысяч домов.

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