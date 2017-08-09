Первые кадры мощного землетрясения в Китае

Точное количество пострадавших и погибших по-прежнему уточняется. Ранее сообщалось о 5 погибших и 63 пострадавших. Сообщается, что пострадавшие уже госпитализированы и им оказана первая медицинская помощь.

Смотрите также: Появились первые кадры разрушительного землетрясения в Китае

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.