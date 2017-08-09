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    В мире

    Первые кадры мощного землетрясения в Китае

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (195)

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    Число пострадавших при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 88 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
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    Точное количество пострадавших и погибших по-прежнему уточняется.  Ранее сообщалось о 5 погибших и 63 пострадавших. Сообщается, что пострадавшие уже госпитализированы и им оказана первая медицинская помощь.

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    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

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