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    Фотоленты

    Последствия землетрясения в Турции и Греции: разрушенные дома и побитые яхты

    (обновлено: )69
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    REUTERS Yasar Anter/Dogan News Agency via REUTERS
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    REUTERS Dogan News Agency via REUTERS
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    REUTERS Osman Tuanli/Social Media/Handout via Reuters
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    DOGAN NEWS AGENCY / AFP

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    Последствия мощного землетрясения в Греции

    Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.

    Смотрите также: Разрушительное землетрясение в Греции. Остров Лесбос — в руинах

    Меньше повезло грекам: по последним данным, на острове Кос погибли два человека, еще более 120 получили ранения. Местные власти также сообщают о разрушениях на острове.

    Двое погибших в результате землетрясения на греческом острове Кос были туристами из Швеции и Турции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя пожарной службы Греции Стефаноса Колокуриса.

    Туристы погибли при обрушении стены на территории старого города в главном порту острова. Также стало известно, что среди пяти пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, есть один гражданин Греции.

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