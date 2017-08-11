Мощное землетрясение произошло на самом большом острове Филиппин

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КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у филиппинского острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в пятницу в 05.28 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался 8,1 км к северо-западу от населенного пункта Балаян. Очаг землетрясения залегал на глубине 168,2 километра.

Агентство Рейтер со ссылкой на сейсмологов передавало, что магнитуда землетрясения составила 6,6. По его данным, подземные толчки ощущались в столице страны Маниле. Здания в городе сотрясались, местные власти провели эвакуацию в школах и офисных помещениях.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.