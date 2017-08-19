У берегов Фиджи и Тонга произошли мощные землетрясения

AP Photo

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4, сообщают сейсмологи.

Смотрите также: Паника и разрушения: жуткие кадры землетрясения в Китае

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки на островах Фиджи были зафиксированы в 02.00 по времени UTC (05.00 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Смотрите также: Последствия землетрясения в Турции и Греции: разрушенные дома и побитые яхты

По данным Геологической службы США (USGS), соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4 около 05.00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что мощный селевой поток снес несколько десятков машин в Крыму.