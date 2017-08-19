наверх
19.08.201706:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    У берегов Фиджи и Тонга произошли мощные землетрясения

    (обновлено: )26
    Эпицентр землетрясения располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров. Информации о возможных жертвах пока не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4, сообщают сейсмологи.

    Наводнение на юге Великобритании
    Канал Right News Network
    "Абсолютный хаос": юг Великобритании накрыло мощное наводнение

    Смотрите также: Паника и разрушения: жуткие кадры землетрясения в Китае

    По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки на островах Фиджи были зафиксированы в 02.00 по времени UTC (05.00 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

    Смотрите также: Последствия землетрясения в Турции и Греции: разрушенные дома и побитые яхты

    По данным Геологической службы США (USGS), соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4 около 05.00 по Киеву.

    Ранее сообщалось, что мощный селевой поток снес несколько десятков машин в Крыму. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Драка местных жителей с патрульными в Черновцах
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину