AP Photo

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у южной Суматры в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 03.08 по времени UTC (6.08 по киевскому временик) в 73,9 километра к западу от города Бенгкулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35,9 километра.

Угрозы цунами нет.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,5 в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого были зафиксированы более 1,7 тысячи афтершоков. Число жертв достигло 24, пострадали 493 человека.