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    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у южной Суматры

    (обновлено: )38
    Сообщается, что в результате подземных толчков, которые были зафиксированы в 73,9 километра к западу от города Бенгкулу, угрозы цунами нет.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у южной Суматры в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

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    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
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    Подземные толчки были зафиксированы в 03.08 по времени UTC (6.08 по киевскому временик) в 73,9 километра к западу от города Бенгкулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35,9 километра.

    Угрозы цунами нет.

    Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,5 в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого были зафиксированы более 1,7 тысячи афтершоков. Число жертв  достигло 24, пострадали 493 человека.

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