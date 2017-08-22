наверх
22.08.201703:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв землетрясения в Италии увеличилось

    Тема:

    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (107)

    (обновлено: )53
    По последним данным, в результате землетрясения погибли два человека, 25 человек ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии.
    Последствия землетрясения на итальянском острове Искья
    twitter.com/matteosalvinimi

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Мужчина и женщина были извлечены живыми из-под развалин дома, разрушенного землетрясением в местечке Казамиччола-Терме на итальянском острове Искья, сообщил вице-префект Неаполя Деметрио Мартино.

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Катастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины

    По его словам, спасатели уже обнаружили троих детей, в том числе семимесячного малыша, находящихся под обломками этого здания. Они видят детей и делают все возможное, чтобы спасти их как можно скорее.

    Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 (21.58 по Киеву) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако позднее эксперты института скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. Наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

    twitter.com/valeria_ci
    Последствия землетрясения на итальянском острове Искья

    Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли два человека, 25 человек ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем. 

    Смотрите также: Полное затмение Солнца

    Разрушительное землетрясение произошло на Искье 28 июля 1883 года, когда в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия стали 2313 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Бинт с кровью
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне