Число жертв землетрясения в Италии увеличилось

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Мужчина и женщина были извлечены живыми из-под развалин дома, разрушенного землетрясением в местечке Казамиччола-Терме на итальянском острове Искья, сообщил вице-префект Неаполя Деметрио Мартино.

По его словам, спасатели уже обнаружили троих детей, в том числе семимесячного малыша, находящихся под обломками этого здания. Они видят детей и делают все возможное, чтобы спасти их как можно скорее.

Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 (21.58 по Киеву) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако позднее эксперты института скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. Наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

twitter.com/valeria_ci Последствия землетрясения на итальянском острове Искья

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли два человека, 25 человек ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем.

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Разрушительное землетрясение произошло на Искье 28 июля 1883 года, когда в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия стали 2313 человек.