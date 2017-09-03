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    США и Южная Корея выяснили причину "землетрясения" в КНДР

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (628)

    (обновлено: )46610
    Толчки были зафиксированы Геологической службой США в 48,2 километрах к северо-западу от города Кильчжу северокорейской провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон.
    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала в КНДР толчки магнитудой 5,2 на глубине ноль километров. По данным службы, это был "взрыв".

    ЗРК «Patriot» PAC-3
    Toru YAMANAKA / AFP
    Япония похвасталась противоракетной обороной после испытаний КНДР

    Сообщается, что толчки были зафиксированы в 48,2 километрах к северо-западу от города Кильчжу северокорейской провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон.

    Военные Южной Кореи также роводят сбор и анализ информации относительно зафиксированного в КНДР землетрясения магнитудой 5,6, которое могло быть вызвано шестым по счету ядерным испытанием.

    "Мы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 искусственного происхождения на севере Пхунгери (где расположен ядерный полигон — ред.) в 12.36 по местному времени (06.36 мск). Мы проводим анализ, могло ли это быть ядерным испытанием", — цитирует агентство Рёнхап слова представителей Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

    В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

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