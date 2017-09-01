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    МИД Франции: ракеты с ядерным зарядом будут у КНДР через несколько месяцев

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (624)

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    По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, через несколько месяцев ракеты с ядерными боеголовками станут реальностью, "тогда у КНДР будет возможность направить ядерное оружие как на США, так и на Европу".
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. КНДР пока не обладает баллистическими ракетами, способными переносить ядерные заряды, однако они будут в ее распоряжении уже через несколько месяцев, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    РИА Новости
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики

    "Мы видим КНДР, которая ставит целью завтра или, без сомнения, послезавтра иметь ядерное оружие, а также ракеты, способные переносить ядерный заряд. У них их пока нет, но они сейчас прилагают усилия, чтобы сказать: "Внимание, вскоре это будет!". И это неприемлемо… Пока (у них таких ракет — ред.) нет! Но через несколько месяцев это станет реальностью. И тогда у КНДР будет возможность направить ядерное оружие как на США, так и на Европу, в любом случае, по крайней мере, на Японию и Китай", — сказал министр в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос о том, располагает ли КНДР уже сейчас баллистическими ракетами дальнего действия.

    Ле Дриан подчеркнул необходимость скорейшего решения корейского вопроса и привлечения КНДР к переговорам.

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

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