МИД Франции: ракеты с ядерным зарядом будут у КНДР через несколько месяцев

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. КНДР пока не обладает баллистическими ракетами, способными переносить ядерные заряды, однако они будут в ее распоряжении уже через несколько месяцев, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы видим КНДР, которая ставит целью завтра или, без сомнения, послезавтра иметь ядерное оружие, а также ракеты, способные переносить ядерный заряд. У них их пока нет, но они сейчас прилагают усилия, чтобы сказать: "Внимание, вскоре это будет!". И это неприемлемо… Пока (у них таких ракет — ред.) нет! Но через несколько месяцев это станет реальностью. И тогда у КНДР будет возможность направить ядерное оружие как на США, так и на Европу, в любом случае, по крайней мере, на Японию и Китай", — сказал министр в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос о том, располагает ли КНДР уже сейчас баллистическими ракетами дальнего действия.

Ле Дриан подчеркнул необходимость скорейшего решения корейского вопроса и привлечения КНДР к переговорам.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".