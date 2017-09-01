Путин: давление на КНДР - путь в никуда

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости Украина. Решать проблемы Корейского полуострова надо с помощью диалога, заявил президент России Владимир Путин в статье "БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства".

Он напомнил, что ситуация в регионе обострилась и уже балансирует на грани масштабного конфликта. Рассчитывать на то, что Пхеньян остановит свои ракетно-ядерные программы исключительно под давлением других государств, было бы ошибкой, уверен Путин.

"Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда", — отметил президент.

По словам главы государства, Москва и Пекин разработали "дорожную карту" урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности.

В документе предлагается КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности, Германия. Вашингтон, однако, по-прежнему заявляет, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе военный.

Напомним, северокорейская ракета во вторник пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

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Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.