ТОП событий в мире: комендантский час в Хьюстоне, Трамп резок с КНДР

РИА Новости Украина

Комендантский час в Хьюстоне

Власти Хьюстона ввели комендантский час в связи с наводнением, сообщили на пресс-конференции мэр четвертого по величине города США Сильвестр Тернер и шеф полиции Арт Асеведо. Об этом пишут такие мировые СМИ, как Washington Post, Hill, Los Angeles Times, New York Times, Guardian и другие.

Сначала сообщалось, что комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22:00 до 5:00. Мэр уточнил, что это делается, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах. "Комендантский час будет действовать до тех пор, пока он больше не будет нужен", — сказал мэр. Позднее стало известно, что время начала комендантского часа передвинуто с 22:00 до полуночи.

Как отмечает Hill, изменение было принято для того, чтобы позволить волонтерам осуществлять их работу. Таким образом, исключения распространяются на добровольцев, оказывающих помощь в связи с наводнением, аварийно-спасательным службам и тем, кто добирается на работу или ищет укрытия. СМИ и пользователи соцсетей возмутились тем фактом, что супруга президента Меланья Трамп направилась в пострадавший от наводнений Техас в туфлях на шпильке. Тем не менее, как отмечает газета USA Today, это оказалось несправедливыми нападками – поскольку ее наряд в Вашингтоне отличался от окончательного в Техасе, где она сменила шпильки на кроссовки. Газета Huffington Post же обращает внимание на то, что для Трампа "Харви" стал блестящей возможностью "продвинуть себя", указывая, например, что на все связанные со штормом события Трамп надевал кепки собственного производства.

Трамп о КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон считает возможными любые варианты урегулирования ситуации вокруг ракетной программы КНДР, пишут зарубежные СМИ (Guardian, TIME, Financial Times и другие). "Возможны все варианты", — говорится в заявлении Трампа. По его словам, Северная Корея продемонстрировала презрение к своим соседям, всем членам ООН и минимальным стандартам приемлемого поведения в международном сообществе.

"Мир очень четко и ясно услышал последнее послание КНДР", — заявил президент США. Как отмечает газета Wall Street Journal, это заявление резко отличается от более примирительных замечаний на прошлой неделе. Газета Daily Mail, наоборот, подчеркнула, что тональность этого заявления гораздо мягче, чем сделанные ранее в этом месяце заявления. Как отмечает газета Independent, позднее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание стало "прелюдией" к пуску ракет к острову Гуам. Как пишет издание Financial Times, КНДР давно делает провокационные заявления, но растет обеспокоенность в связи со все более очевидными свидетельствами способности нанести удар по США.

Газета Washington Post назвала это испытание "агрессивным" и, "вероятно, самым дальним". Как пишет газета Guardian, Северная Корея подтвердила факт испытания всего за несколько часов до того, как Совет Безопасности ООН единогласно осудил этот пуск и повторил требования к Пхеньяну о прекращении ракетных и ядерных программ. Как отмечает газета New York Times, последнее испытание могло стать самым важным с точки зрения разработки более надежных ракет средней дальности.

Трамп-младший даст в сенате показания

Зарубежные СМИ обратили внимание на сообщения о том, что сын президента США Дональд Трамп-младший даст показания юридическому комитету сената "за закрытыми дверьми". По данным газеты Politico, комитет не назвал точную дату, но, по словам знакомого с ситуацией источника, заседание состоится в "ближайшие несколько недель". Ожидается, что Трампа-младшего допросят о его встрече с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой. Как отмечает издание Washington Examiner, Трамп-младший согласился дать показания, которые будут записываться. Газета Washington Free Beacon напоминает, что ранее сын Трампа заявлял, что в ходе встречи не производился обмен никакой компрометирующей информацией. Издание New York Daily News обращает внимание на то, что ранее в этом месяце Трамп-младший уже подавал комитету 250 страниц документов. О скандальной встрече Дональда Трампа-младшего, а также бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом, которая состоялась в 2016 году, американской прессе стало известно около месяца назад.

Международная политика Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что основным приоритетом международной политики страны является борьба с "исламистским терроризмом". Это выступление привлекло внимание всех французских СМИ, среди них Parisien, Figaro, Monde, Point, Journal du Dimanche и многие другие. "Безопасность граждан Франции — предназначение нашей дипломатии", — сказал Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце. Он подчеркнул, что "борьба против исламистского терроризма" должна быть "главным приоритетом международной политики" Франции. Как отмечает газета Figaro, это первая большая речь Макрона о внешней политике с тех пор, как он стал президентом. Она подчеркивает, что Макрон на протяжении долгого времени вел речь о своем видении мира, а также "о месте, которое в нем должна занимать Франция". Издание Echos отмечает, что это традиционное заседание позволяет лидеру государства ежегодно составлять "дорожную карту" для французских дипломатов. Как пишет Point, с момента прихода к власти Макрон отметился на международной сцене действиями, которые "соблазняли или раздражали", но сейчас впервые он представил очертания своей доктрины по внешней политике.

Британцу сказали покинуть страну

Внимание британских СМИ (Guardian, Independent, Lancashir Telegraph, Times и других) привлекла новость о 21-летнем Шейне Ридже, родившемся и выросшем в Великобритании, которого МВД Великобритании попросило покинуть страну. Как пишет Times, на прошлой неделе Ридж получил письмо, в котором его просят предпринять шаги, чтобы немедленно покинуть страну, или он столкнется с принудительной высылкой из страны по причине того, что у него нет британского гражданства. Как пишет Independent, Риджу пригрозили штрафом в размере 5 тысяч фунтов или возможным тюремным приговором, если он не покинет страну из-за того, что его мать, рожденная в Австралии, и отец-британец не оформляли свой брак официально.

Издание Guardian пишет, что его мать родилась в Австралии во время посещения ее родителей страны в рамках отпуска, но с тех пор она жила в Великобритании и имеет двойное гражданство. Как отмечает газета, согласно британскому законодательству, если ребенок рожден до июля 2006 года, то гражданство отца автоматически будет передано ему только в том случае, если на момент рождения отец официально женат на матери. Как заявляет Ридж, он не знал, что его гражданство не было "автоматическим". При этом, когда Ридж подал заявку на жительство, ему сказали, что прежде он должен подать заявку на гражданство. "Я действительно встревожен. Никогда раньше мне об этом не говорили", — приводит издание Lancashire Telegraph слова Риджа.