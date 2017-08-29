"Государство — это я", подумал Макрон и потерял в рейтинге

РИА Новости Украина

За первые четыре месяца президентства Эммануэля Макрона его рейтинг популярности упал с 62 до 40 процентов (Ifop), что ниже, чем аналогичные показатели Олланда (61>54) и Саркози (65>69).

Какие промахи допустил французский президент?

Sputnik опросил экспертов, чтобы разобраться в этом вопросе.

Бенжамен Масс-Стамберже (Benjamin Masse-Stamberger), журналист, основатель сообщества журналистов "Комитет Оруэлла":

— На самом деле Эммануэль пользуется гораздо меньшей поддержкой, чем можно было бы подумать, увидев цифру 66%, то есть процент голосов, которые он получил во втором туре президентских выборов. Следует ориентироваться скорее на результат, показанный им в первом туре – 24%.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото

Мы увидели, что нас просят сделать усилие прямо сейчас, а награда – или меры по стимулированию покупательской способности (например, в отношении жилищного налога, по вопросу уменьшения суммы социальных отчислений в качестве обещанной компенсации увеличения единого социального налога и т.д.) – откладывается на потом. Поэтому люди сказали себе, что это смахивает на обман, что программа, которую реализует Эммануэль Макрон – это не та программа, о которой он говорил во время предвыборной кампании.

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РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце

— Он перепутал олицетворение государства с авторитарностью, то есть вместо того, чтобы просто сказать "главный тут я" он стал несколько по-ребячески проявлять авторитарность. Он перепутал одно с другим, и люди прекрасно поняли, что дело тут не в должности, а в том, что Эммануэль Макрон хочет придать себе ценности и фактически иметь право "казнить или помиловать" тех, кто работает с ним. Французы ждут не этого.

Eric FEFERBERG / AFP Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон спускается в подводную лодку, переодевается в теннисиста, в пожарного – такой стиль общения с народом создает у французов впечатление, что президент принимает их за идиотов. Французы ждут, что Макрон будет олицетворять власть. В Елисейском дворце им не нужен супергерой.

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Эти две ошибки с его стороны, способствующие созданию образа некого "короля-ребенка" с непомерно раздутым эго, который еще немного и свихнулся, в значительной степени способствовали, по моему мнению, потери популярности Эммануэля Макрона.