Главные мировые темы: дрогнувший Шарлоттсвилл, британские секреты

РИА Новости Украина

Дрогнувший Шарлоттсвилл

Протесты ультраправых против ликвидации из городского "Парка эмансипации" памятника генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли, переросшие в кровавые столкновения с противниками движения занимают главное место в мировой прессе.

"Хаос и насилие обернулись в субботу трагедией, сотни белых националистов, неонацистов и членов "Ку-клукс-клана", планировавших осуществить, по их словам, самый большой митинг десятилетий, чтобы "вернуть Америку", столкнулись с противниками на улицах Шарлоттсвилля", - пишет Washington Post.

В результате наезда автомобиля на людей погиб один человек, жертвами крушения полицейского вертолета в окрестностях города стали два человека. Губернатор Виргинии объявил о введении режима чрезвычайного положения.

Как пишет New York Times, президент США Дональд Трамп осудил "кровавые протесты" в Шарлоттсвилле, однако не обрушился с критикой на митинг белых националистов и неонацистские лозунги, когда осуждал "ненависть, нетерпимость и насилие со многих сторон". Газета напоминает, что до выступления перед журналистами Трамп осудил творящееся в городе насилие "настолько обтекаемо, что даже не упомянул название города", где начались беспорядки.

Британская Independent, в свою очередь отмечает, что мэр Шарлоттсвилля Майкл Зигнер "обвинил президента Дональда Трампа в разжигании расовых предрассудков в ходе прошлогодней кампании".

Французская Monde, отвечая на вопрос, почему именно этот американский город стал площадкой жестокого противостояния ультраправых и их противников, напоминает, что ранее в этом "спокойном и живописном городе "сторонники "Ку-клус-клана" уже сталкивались с антирасистами, превзошедшими их по количеству. В этот раз правые националисты надеялись привлечь намного больше сторонников, пригласив представителей движения Alt-Right, которые поддерживали Трампа во время его предвыборной кампании.

"Эксперты, однако, сомневаются в истинности сближения двух различных и очень разнородных групп", — заключает издание.

Не остаться у черного входа ЕС

Британская газета Telegraph публикует совместную статью министров финансов и торговли Соединенного королевства Филиппа Хаммонда и Лиама Фокса, которые утверждают, что Британия после Brexit не останется у "черного входа" ЕС, а полностью покинет пространство единого рынка и таможенного союза.

По словам министров, переходный период по Brexit, который продлится до 2019 года, не будет использоваться как попытка "остаться на неопределенное время в ЕС".

"Мы оба четко заявляем, что во время этого (переходного) периода Британия будет находиться вне единого рынка и таможенного союза и будет "третьей страной", не частью соглашений ЕС", — говорится в статье Хаммонда и Фокса в Telegraph.

По мнению министров, переходный период необходим для экономики страны, поскольку он поможет "развить национальные интересы и предоставить бизнесу больше стабильности". Министры уточнили, что на время переходного периода должна сохраниться мягкая пограничная политика, у предпринимателей должна остаться возможность предоставлять услуги клиентам по всей Европе, а также нанимать "таланты, которые им требуются, в том числе из ЕС".

После окончания переходного периода Хаммонд и Фокс выступают за подписание постоянного соглашения между Великобританией и ЕС, "которое поддержит самые близкие отношения с Европейским Союзом, сохранит связи в области безопасности, торговли и коммерции».

Мир призывает "разрядить обстановку"

Ведущие французские газеты публикуют аналитические материалы, связанные с риторикой лидеров США и КНДР, которые на протяжении недели обменивались взаимными угрозами о применении силы.

"Международное сообщество озабочено словесной перепалкой Вашингтона и Пхеньяна. Многие лидеры призвали в эту субботу "предотвратить любое обострение напряженности", — пишет Figaro.

"Вояка Дональд Трамп беспокоит с каждым днем все больше", — вторит Journal du Dimanche, добавляя, что этот накал страстей заставил мировых лидеров обратиться к Вашингтону и Пхеньяну с призывом сбавить обороны.

С подобными заявлениями выступили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава МИД Британии Борис Джонсон, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводит итоги Figaro.

Monde, в свою очередь, отмечает, что пока Соединенные Штаты не предприняли никаких реальных мер в конфликте, "идет ли речь об их морской авиации, базирующейся в регионе или о судьбе десятков миллионов их выходцев, военных или гражданских, находящихся в Южной Корее или в Японии".

Еженедельник Journal du Dimanche задается вопросом, сможет ли в конечном счете Китай — главный сторонник Пхеньяна — снизить градус напряженности на полуострове. Издание отмечает, что Китай "оставался в стороне от вербальной эскалации между КНДР и США". По мнению газеты, Трамп не мог не заметить такой позиции КНР.

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Субботнее заявление Белого дома призывает Северную Корею прекратить провокационное поведение, "как будто только один Ким Чен Ын несет ответственность за вербальную эскалацию последних дней", заключает издание.

Британское оружие в Персидском заливе

Британское правительство рассматривало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году как "беспрецедентную возможность" продать оружие странам Персидского залива, сообщает газета Guardian со ссылкой на рассекреченные документы Национального архива.

Как сообщается, в числе обнародованных документов находятся конфиденциальные отчеты о поездке в страны залива министра по военным закупкам Алана Кларка, адресованные премьер-министру Маргарет Тэтчер.

"Правительство пыталось получить выгоду. Война являлась стимулом для продажи оружия региону и помогла взрастить прочные отношения, которые продолжаются до сегодняшнего дня", - пишет издание.

В письме Кларка Тэтчер от 9 августа 1990 года, которое проходит под грифом "секретно", министр назвал ожидаемый ответ США и их союзников на вторжение Ирака в Кувейт "беспрецедентной возможностью" для Управления экспортных поставок министерства обороны страны (DESO).

"Какую бы политику развертывания мы ни приняли, это беспрецедентная возможность для DESO", — писал Кларк.

По данным издания, документы также свидетельствуют, что Кларк использовал встречи с эмиром Катара и министром обороны Бахрейна для продвижения экспорта оружия. В других отчетах он называл Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию потенциальными покупателями.

Кларк также считал, что передача разведывательной информации странам Персидского залива незадолго до войны 1990 года являлась полезным рыночным инструментом для индустрии вооружений.