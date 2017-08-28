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    Ураган "Харви". Утечки нефти произошли в двух хранилищах в Техасе

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (34)

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    По данным СМИ, одно хранилище объемом 150 тысяч баррелей в терминале компании Kinder Morgan опрокинулось из-за сильного дождя. Объем вытекшего топлива неизвестен.
    Ураган Харви в Техасе
    Justin Horne‏

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Два нефтехранилища в Техасе получили повреждения из-за урагана "Харви", произошла утечка топлива, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
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    Сообщается, что одно хранилище объемом 150 тысяч баррелей в терминале компании Kinder Morgan опрокинулось из-за сильного дождя. Объем вытекшего топлива неизвестен. Утечка была остановлена, поверхность вытекшего топлива была покрыта специальной пеной для предотвращения возгорания.

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    Другая утечка в пять баррелей нефти произошла в хранилище компании Karbuhn Oil после того, как в него ударила молния.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане. Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма.

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