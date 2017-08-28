наверх
28.08.201701:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп едет в Техас, пострадавший от урагана "Харви"

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (23)

    (обновлено: )21
    По информации Белого дома, президент Дональд Трамп отправится в Техас во вторник. Администрация координирует логистику с местными властями и штатом.
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    @latimes

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во вторник посетит штат Техас, пострадавший от урагана "Харви", сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Ураган Харви в Техасе
    Justin Horne‏
    Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    Смотрите также: На Техас обрушился мощнейший ураган: первые кадры

    "Президент отправится в Техас во вторник. Мы координируем логистику с местными властями и штатом, и как только детали будут проработаны, мы сообщим вам об этом", — говорится в ее сообщении.

    "Харви" обрушился на побережье Мексиканского залива, будучи ураганом с силой в 4 балла по пятибалльной шкале. В субботу же он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 километров в час.

    Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. 

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Курт Волкер
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Ураган "Харви" в США
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае