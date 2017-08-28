Трамп едет в Техас, пострадавший от урагана "Харви"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во вторник посетит штат Техас, пострадавший от урагана "Харви", сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Президент отправится в Техас во вторник. Мы координируем логистику с местными властями и штатом, и как только детали будут проработаны, мы сообщим вам об этом", — говорится в ее сообщении.

"Харви" обрушился на побережье Мексиканского залива, будучи ураганом с силой в 4 балла по пятибалльной шкале. В субботу же он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 километров в час.

Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.