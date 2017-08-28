Наводнение после урагана "Харви" в Техасе: улицы превратились в реки

Полиция Хьюстона подтвердила гибель второго человека из-за урагана "Харви" в штате Техас, сообщает агентство Рейтер.

По данным полиции, женщина стала жертвой наводнения, которое застигло ее на дороге в западной части города Хьюстон, округа Харрис. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.

Ранее мэр Рокпорта Чарльз Вакс сообщил о гибели одного человека в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на Техас. Позже газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда сообщила о трех погибших в округе Аранзас американского штата Техас. Однако официального подтверждения того, что эти смерти связаны с ураганом, озвучено не было.

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.