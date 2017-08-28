наверх
28.08.201712:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе: улицы превратились в реки

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (29)

    (обновлено: )52
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Richard Carson
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Christian Tycksen via REUTERS

    Рекомендуем

    Чертовски красивая девушка-пилот из ШвецииЧертовски красивая девушка-пилот из Швеции01:16 28.08.2017
    Фестиваль Парусная Неделя СевастополяФестиваль "Парусная неделя Севастополя"20:54 27.08.2017
    Собаки-путешественникиВместе веселей. Собаки-путешественники поразили интернет18:46 27.08.2017
    Взрыв на оружейном складе в АзербайджанеМощный взрыв на складе с оружием в Азербайджане: фото с места ЧП14:05 27.08.2017
    Бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада МакгрегораПоединок века. Яркие кадры боя Мэйуэзера-младшего и Макгрегора09:54 27.08.2017
    На месте ДТП с сыном Нестора ШуфричаСын Шуфрича сбил мужчину в центре Киева: опубликованы фото08:25 27.08.2017
    На удивление. Актеры сериала Игра престолов показали свой реальный ростНа удивление. Актеры сериала "Игра престолов" показали свой реальный рост01:18 27.08.2017
    Выставка Авто-мото экзотика 2017 в ДонецкеВыставка "Авто-мото экзотика 2017" в Донецке21:33 26.08.2017
    Шэрон СтоунРоскошная Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии17:48 26.08.2017
    Все фотоленты

    Полиция Хьюстона подтвердила гибель второго человека из-за урагана "Харви" в штате Техас, сообщает агентство Рейтер.

    По данным полиции, женщина стала жертвой наводнения, которое застигло ее на дороге в западной части города Хьюстон, округа Харрис. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.

    Ураган Харви в Техасе
    Justin Horne‏
    Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    Ранее мэр Рокпорта Чарльз Вакс сообщил о гибели одного человека в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на Техас. Позже газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда сообщила о трех погибших в округе Аранзас американского штата Техас. Однако официального подтверждения того, что эти смерти связаны с ураганом, озвучено не было.

    Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

    Ссылки по теме:
    Теги: