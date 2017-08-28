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    В Хьюстоне возросло число жертв урагана "Харви"

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (27)

    (обновлено: )10610
    По данным полиции, женщина стала жертвой наводнения, которое застигло ее на дороге в западной части города Хьюстон, округа Харрис. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    @latimes

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Полиция Хьюстона подтвердила гибель второго человека из-за урагана "Харви" в штате Техас, сообщает агентство Рейтер.

    По данным полиции, женщина стала жертвой наводнения, которое застигло ее на дороге в западной части города Хьюстон, округа Харрис. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.

    Ураган Харви в Техасе
    Justin Horne‏
    Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    Ранее мэр Рокпорта Чарльз Вакс сообщил о гибели одного человека в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на Техас. Позже газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда сообщила о трех погибших в округе Аранзас американского штата Техас. Однако официального подтверждения того, что эти смерти связаны с ураганом, озвучено не было.

    Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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