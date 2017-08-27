Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

Татьяна Калмыкова, Вашингтон — для РИА Новости Украина

Несмотря на то, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма (еще в пятницу этот показатель был почти максимальным), самые опасные последствия могут быть впереди. Речь идет о наводнениях, которые синоптики отнесли к категории "опасных для жизни».

Режим чрезвычайного положения введен в 50 округах штата, почти 350 тысяч человек остались без электроснабжения, и власти полагают, что восстановление Техаса после урагана может занять годы.

Стихия также станет первой проверкой для президента США Дональда Трампа того, насколько он успешно сможет справится с последствиями природной катастрофы. В прошлом августе Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, выступил с резкой критикой экс-президента США Барака Обамы, обвинив его в том, что тот играл в гольф во время разрушительного наводнения в штате Луизиана.

Первые жертвы и разрушения

Ураган стремительно пронесся по побережью южного штата, снося крыши домов, заборы, деревья. Он обесточил почти 350 тысяч граждан. Помимо этого, в субботу начали поступать первые сообщения о пострадавших.

На своей пресс-конференции губернатор Техаса Грегг Эббот сообщил, что информации по жертвам пока не поступало. Однако, вскоре после этого, мэр города Рокпорт сообщил о гибели одного человека. Кроме того, в эфире телеканала CNN судья округа Аранзас добавил, что более 10 человек получили легкие ранения.

Затем газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда сообщила, что число жертв ураган увеличилось до трех человек.

Эбботт также объявил в субботу о введении чрезвычайного положения еще в 20 округах штата, таким образом, режим ЧП в настоящий момент действует в 50 округах Техаса. На поисково-спасательные работы привлечено почти две тысячи военных.

Как заявил президент США Дональд Трамп, последствия урагана еще проявятся в последующие дни в виде сильных дождей и наводнений.

BBCBreaking Ураган "Харви" в Техасе

Годы на восстановление

По мнению директора Федерального агентства по управлению в кризисных ситуациях (FEMA) Брока Лонга, Техасу потребуются годы, чтобы восстановиться после разрушительного урагана "Харви".

"Это будет беспрецедентно долгим и тяжелым процессом для штата Техас… Восстановление после этой катастрофы займет годы", — сказал Лонг в эфире телеканала MSNBC.

По данным издания Daily Mail, ликвидация последствий "Харви" может обойтись штату в 40 миллиардов долларов.

Безусловно, экономические последствия урагана еще предстоит оценить, поскольку неизвестно дальнейшее развитие стихийного бедствия. Но потери у бизнеса уже очевидны. Кроме того, ураган затронет и нефтяной сектор страны.

Так, добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась почти на 25% из-за урагана "Харви". Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) сообщило, что нефтегазовые компании США, работающие на шельфе Мексиканского залива, эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок.

Данные приводятся на основе отчетов 30 компаний-операторов, представленных в бюро 26 августа в 11.30 по местному времени (19.30 по Киеву).

"Добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась примерно на 24,49% от текущего уровня производства в 1,75 миллиона баррелей в сутки, то есть на 428,568 тысячи баррелей в сутки. Кроме того, добыча природного газа в Мексиканском заливе снизилась примерно на 25,94% от уровня производства в 3,22 миллиарда кубических футов в сутки (около 91 миллиона кубометров — ред.), или на 835 миллионов кубических футов в сутки (около 23 миллионов кубометров — ред.)", - говорится в сообщении.

The Hill‏ Ураган "Харви" в Техасе

Бюро также сообщает, что компании эвакуировали персонал с 112 добычных платформ в Мексиканском заливе (15,2% от общего числа таких платформ), а также с пяти стационарных буровых установок (50% от общего числа). Кроме того, одна передвижная установка была передислоцирована (4,7% от общего числа).

Первая "стихийная" проверка Трампа

Утром в субботу Трамп и вице-президент США Майк Пенс провели совещание по теме урагана "Харви" в режиме телеконференции с членами администрации. Президент заявил о важности вовлеченности всех министерств и агентств в помощь ликвидации последствий "Харви".

По его словам, последствия урагана "Харви" проявятся в последующие дни в виде сильных дождей и наводнений.

Смотрите также: В Гонконге бушует разрушительный тайфун: кадры стихии

На настоящий момент неизвестно, намерен ли Трамп посетить оказавшийся в бедственном положении штат. Пока же он проводит свои выходные в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде неподалеку от Вашингтона.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.