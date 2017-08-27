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    Число жертв урагана "Харви" в США возросло – СМИ

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (21)

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    СМИ сообщают, что "Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет - стал причиной гибели пяти человек. Ранее сообщалось о гибели двух людей.
    Ураган Харви в Техасе
    @PriscillaThinks

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Число жертв урагана "Харви" в американском штате Техас увеличилось до пяти человек, пишет газета New York Times.

    Ураган Харви в Техасе
    Justin Horne‏
    Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    Ранее сообщалось о гибели двух людей.

    Подробности инцидентов, повлекших новые жертвы, не приводятся.

    Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.

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