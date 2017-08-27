Число жертв урагана "Харви" в США возросло – СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Число жертв урагана "Харви" в американском штате Техас увеличилось до пяти человек, пишет газета New York Times.

Ранее сообщалось о гибели двух людей.

Подробности инцидентов, повлекших новые жертвы, не приводятся.

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.