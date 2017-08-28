Макрон заговорил о развале ЕС

РИА Новости Украина

Если не удастся реформировать европейскую директиву об откомандированных работниках, грозит ли ЕС распад? Накануне своего визита в Болгарию Эммануэль Макрон заявил, что "социальный демпинг", практикуемый некоторыми странами-членами ЕС, может привести к "распаду" Европейского союза.

Мысль не нова — в сентябре 2010 года группа экономистов, критикующих неолиберализм, опубликовала манифест, в котором говорится о негибкости европейской экономической политики в условиях кризиса. Подписанты манифеста раскритиковали "организацию конкуренции среди европейских работников" и предупредили, что существует реальный риск того, что европейские страны "замкнутся в себе". Осуществились ли предсказания авторов манифеста?

Вероятность развала ЕС по этой причине оценивают опрошенные Sputnik французские эксперты.

Анри Стердиньяк (Henri Sterdyniak), экономист, аналист Французской обсерватории экономической конъюнктуры (Observatoire français des conjonctures économiques), один из авторов манифеста, уверен, что ответ на этот вопрос положительный: "Главным доказательством этого стал Брекзит. Другим важным элементом является массовая наплыв работников из стран Восточной Европы, а также рост популярности Национального фронта во Франции и АдГ в Германии. Существует ряд факторов, которые показывают, что народные массы в развитых странах Западной Европы считают, что их благополучие находится под угрозой вследствие глобализации и, особенно, европейского строительства.

Складывается достаточно странная ситуация. С одной стороны, Макрон критикует саму практику откомандирования работников за границу. С другой стороны, он ничего не говорит о глобализации, о делокализации производств, которые представляют собой нечто более важное. Последствия откомандирования работников за границу гораздо менее драматичны, чем последствия глобализации и конкуренции, создаваемой импортом товаров из стран с низкой оплатой труд".

Дани Ланг (Dany Lang), преподаватель университета Париж-13 и университета Сен-Дени (Бельгия), один из подписантов манифеста 2010 года, разделяет это мнение. Он считает, что заявления Макрона об ужесточении европейской директивы является "дымовой завесой" в преддверии реформы французского трудового кодекса: "Удивляет то, как Макрон об этом говорит. Его цель, несомненно, — вернуть себе расположение широкой публики, хотя сам он сейчас работает над новым законом о труде, который сильно ударит по социальным правам. Так что посмотрим, последуют ли какие-либо действия за этими заявлениями… Замечу, что Макрон не приглашает к дискуссии основных поставщиков откомандированных работников во Францию, в частности Польшу.

Думаю, что европейский идеал в том виде, в котором он существовал несколько лет назад, сильно сдал свои позиции. Политика жесткой экономии продолжает проводиться с беспрецедентной беспощадностью, в частности, в Греции. Я не вижу, почему и каким чудом реформа директива об откомандированных работниках позволит урегулировать ситуацию….

Я не думаю, что Эммануэль Макрон вправе отстаивать социальные права, учитывая его взгляды и убеждения. Есть что-то парадоксальное в желании растоптать социальные права по Франции и в то же самое время говорить о том, что хочешь их защитить на уровне Европы.

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Через несколько дней станет известно содержание правительственных постановлений о трудовом законодательстве. Заявления Макрона способствуют созданию «дымовой завесы», которая нужна для того, чтобы меньше говорили о реформе французского трудового кодекса".