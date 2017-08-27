Главные мировые темы: Марш против терроризма, падение рейтингов Макрона

РИА Новости Украина

Бесстрашные в Барселоне

Спустя девять дней после терактов в Барселоне и Камбрильсе полмиллиона человек приняли участи в марше против терроризма, который прошел в субботу на главной улице каталонской столицы.

Как пишет Guardian, это шествие стало вторым по численности участников, уступив лишь городскому двухмиллионному протесту против войны в Ираке в 2003 году. Издание отмечает, что мэр Барселоны Ада Колау призвала участников мероприятия "наводнить улицы" и продемонстрировать единство пред лицом угроз будущих атак ИГ на Испанию.

По данным Figaro, в марше принимали участие "как испанцы, так и иностранцы". Шествие началось в 6 часов вечера, участники марша несли плакаты с надписями: "No tinc por" ("Я не боюсь" на каталонском), "Лучший ответ – мир", "Нет исламофобии". Отмечается, что демонстранты получили красные, желтые и белые розы, символизирующие цвета города.

Издание New York Times пишет, что некоторые демонстранты выступали за ужесточение миграционной политики.

"Пятнадцать лет назад вы бы здесь никого не увидели из других стран, а сейчас у нас есть целые кварталы, где чувствуешь себя, как в Марокко. Я не говорю, что мы должны прервать их пребывание здесь, но если вы открываете дверь, вы должны знать, кто в нее входит и контролировать его", — цитирует газета местную школьную учительницу Сонью Гарция.

Как пишет Parisien, в марше приняли участие король Испании Фелипе VI и премьер-министр Мариано Рахой.

"Однако король не возглавил шествие, как и избранные народом. По приезду Фелипе VI и глава правительства Мариано Рахой были вынуждены терпеть свист и возгласы неодобрения", — добавляет газета.

Monde отмечает, что "манифестанты были далеки от единства". По данным издания, на транспарантах можно было прочесть как лозунги против терроризма: "Лучший ответ – мир", так и против испанской монархии: "Фелипе, тот, кто хочет мира, не занимается контрабандой оружия".

"Ваша политика – наши смерти — читаем на большом синем транспаранте с изображением испанского монарха и короля Саудовской Аравии", — заключает газета.

Местный водитель Серджо Фернандез, в свою очередь, назвал действия антимонархистов постыдными.

"Мы пришли сюда, чтобы осудить убийц, а не оскорблять нашего короля. Я из Барселоны, но Испания, конечно, является моей страной", — заявил он корреспонденту New York Times.

Террористы в британском парламенте

Газета Telegraph представила эксклюзивный материал о секретном тестировании системы безопасности здания британского парламента, в ходе которого полиция установила, что террористы могут проникнуть в здание парламента менее, чем за пять минут.

Источники издания сообщили, что практический эксперимент был проведен во время летних каникул, чтобы большинство парламентариев не узнали о результатах проверки. Офицеры полиции, исполнявшие роль боевиков, смогли легко и быстро проникнуть в парламент по реке и добраться до зала Палаты общин, где проводятся основные дебаты.

По словам источников издания, между началом "атаки" и входом в зал Палаты общин прошло меньше пяти минут.

"Эксперимент показал, что более 100 членов парламента могли быть убиты", — заключает газета.

Как сообщается, данное "испытание на прочность" является частью расследования мартовской атаки на Вестминстерском мосту и нападения на полицейского у здания парламента. По информации газеты, в результате проверки были сформулированы несколько основных рекомендаций по усилению охраны парламента. В частности, речь идет о необходимости установки защитных барьеров на реке, которые не позволят лодкам и судам приближаться к зданию.

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Также специальная группа вооруженной охраны в настоящий момент проходит необходимое обучение для защиты речных входов в парламент. По словам представителя британского парламента, спецслужбы и полиция прилагают все возможные усилия, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты парламентариев.

Условия и интересы

В преддверии возобновления переговоров по Brexit, намеченного на понедельник, в британской прессе вновь обсуждаются будущие условия выхода страны из ЕС.

Газета Guardian пишет, что главная оппозиционная партия Британии – лейбористы — собирается выступить за то, чтобы Британия не покидала единый европейский рынок после завершения всех процедур Brexit в марте 2019 года. По словам представителя партии Кейра Стармера, лейбористы выступают за "мягкий Brexit", то есть будут поддерживать участие Великобритании в едином европейском рынке и таможенном союзе на протяжении всего "переходного периода", который наступит после 2019 года и может продлиться от двух до четырех лет.

Газета Independent, в свою очередь, пишет, что Brexit "формируется большим бизнесом и банками, в то время как интересы простых людей не учитываются".

"Анализ деятельности лоббистов показывается, как большие корпорации и финансовый сектор управляют закулисными переговорами как в Лондоне, так и в Брюсселе", — отмечает газета.

Издание сообщает, что, согласно попавшим в его распоряжение результатам исследования Corporate Observatory Europe and Global Justice, "один инвестиционный банк провел больше встреч с британским министерством по делам Brexit, чем два крупнейших британских торговых союза вместе взятые, которые представляют миллионы рабочих".

По информации газеты, в Брюсселе европейские чиновники также в три раза чаще встречаются с "корпоративными лоббистами", нежели с "представителями гражданского общества".

"Этот отчет может поставить в неловкое положение лидеров с обеих сторон, ведь Тереза Мэй обещала управлять Британией для обычных людей, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркивал, что ЕС должен поддерживать контакт с гражданами", — заключает газета.

Падение Макрона

Уровень доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону продолжает снижаться, за месяц рейтинг французского лидера снизился на 14%, свидетельствуют данные опроса центра Ifop, проведенного по заказу еженедельника Journal du Dimanche.

Согласно результатам исследования, в августе только 40% французов были удовлетворены деятельностью президента. В июле работу Макрона одобряли 54% опрошенных. Отмечается также, что 57% французов не выражают доверия новому президенту.

"Спустя четыре месяца после триумфального избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства", — пишет издание.

Газета добавляет, что значительное снижение рейтинга президента в августе — это продолжение тенденции прошлого месяца. В июле рейтинг Макрона снизился на 10%.

Издание отмечает, что популярность Макрона снижается намного быстрее, чем рейтинги двух его предшественников — Франсуа Олланда и Николя Саркози. Так, спустя несколько месяцев после избрания в августе 2012 года уровень доверия к Олланду снизился всего на 2% (с 56% до 54%). Рейтинг Саркози в августе 2007 года вырос на 3% (с 66% до 69%).

Мэр Парижа Анн Идальго в интервью еженедельнику признается, что не одобряет методы управления Макрона.

"Прогрессивность – это способность в первую очередь работать с парламентом, а не предсказания провидца", — считает Идальго.

Вместе с тем, политик предупреждает, что пока "слишком рано делать окончательные выводы".