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    Аналитика и комментарии

    Дьяченко: ориентация на Запад ослабляет независимость Украины

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    День Независимости и взрыв в центре Киева (86)

    (обновлено: )17440
    Во внешней политике нынешняя власть руководствуется не интересами граждан Украины, а, по большому счету, интересами МВФ, а также граждан США и ЕС, отмечает политэксперт Елена Дьяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина отмечает очередную годовщину независимости. Но праздничная дата – не только повод посмотреть военный парад на Крещатике, услышать речи политиков о достижениях и светлом будущем, но и трезво оценить состояние дел в стране: насколько Украина может называться независимым государством?

    Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в комментарии РИА Новости Украина проанализировала базовые принципы суверенитета и то, как они выполняется в нашем государстве. 

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Единство власти 

    Немного раскачано нюансами отношений внутри правящей коалиции, одна часть которой осуществляет власть в том числе при помощи вооруженных формирований, законность которых – достаточно спорна.

    Работающие институты власти 

    К сожалению, в полной мере нельзя такими назвать ни аморфный парламент, ни созданное по квотному принципу и ориентированное либо на сотрудничество с МВФ, либо на партийные интересы "коалиционное" правительство, ни находящиеся  в процессе реформы суды.

    Суверенитет народа 

    Он определяет, насколько народ действительно является источником власти и реализует свое право на управление государством, насколько представлен во власти, и воплощает через нее свою волю. 

    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Скажем так, в этом направлении мы пока только подходим к старту, ведь не при всех политических режимах суверенитет государства предполагает суверенитет народа, а в действующей властной команде представлены преимущественно интересы финансово состоятельных спонсоров политических партий, а не 90% населения, которое находится у черты бедности, не осознает себя классом и не связывает результат своего выбора с качеством своей жизни.

    Реализованные политические и гражданские права 

    Этот признак воплощен с переменным успехом в той мере, в которой не мешает интересам текущей власти. Например, законы о коалиции и оппозиции, местных референдумах, импичменте президента просто отсутствуют.

    Независимость во внешних отношениях 

    Гипертрофированная ориентация действующей власти на "наших западных партнеров", говорит о том, что  во внешней политике власть руководствуется не интересами граждан Украины, а, по большому счету, интересами МВФ, а также граждан США и ЕС. Это ослабляет суверенитет государства и уже практически лишило его субъектности.

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