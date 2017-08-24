Дьяченко: ориентация на Запад ослабляет независимость Украины

РИА Новости Украина

Украина отмечает очередную годовщину независимости. Но праздничная дата – не только повод посмотреть военный парад на Крещатике, услышать речи политиков о достижениях и светлом будущем, но и трезво оценить состояние дел в стране: насколько Украина может называться независимым государством?

Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в комментарии РИА Новости Украина проанализировала базовые принципы суверенитета и то, как они выполняется в нашем государстве.

Единство власти

Немного раскачано нюансами отношений внутри правящей коалиции, одна часть которой осуществляет власть в том числе при помощи вооруженных формирований, законность которых – достаточно спорна.

Работающие институты власти

К сожалению, в полной мере нельзя такими назвать ни аморфный парламент, ни созданное по квотному принципу и ориентированное либо на сотрудничество с МВФ, либо на партийные интересы "коалиционное" правительство, ни находящиеся в процессе реформы суды.

Суверенитет народа

Он определяет, насколько народ действительно является источником власти и реализует свое право на управление государством, насколько представлен во власти, и воплощает через нее свою волю.

Скажем так, в этом направлении мы пока только подходим к старту, ведь не при всех политических режимах суверенитет государства предполагает суверенитет народа, а в действующей властной команде представлены преимущественно интересы финансово состоятельных спонсоров политических партий, а не 90% населения, которое находится у черты бедности, не осознает себя классом и не связывает результат своего выбора с качеством своей жизни.

Реализованные политические и гражданские права

Этот признак воплощен с переменным успехом в той мере, в которой не мешает интересам текущей власти. Например, законы о коалиции и оппозиции, местных референдумах, импичменте президента просто отсутствуют.

Независимость во внешних отношениях

Гипертрофированная ориентация действующей власти на "наших западных партнеров", говорит о том, что во внешней политике власть руководствуется не интересами граждан Украины, а, по большому счету, интересами МВФ, а также граждан США и ЕС. Это ослабляет суверенитет государства и уже практически лишило его субъектности.