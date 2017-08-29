наверх
29.08.201710:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (35)

    (обновлено: )17
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Jonathan Bachman
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Jonathan Bachman
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Jonathan Bachman
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Последствия урагана в Техасе
    Brendan Smialowski / AFP
    Последствия урагана в Техасе
    Brendan Smialowski / AFP
    Последствия урагана в Техасе
    MARK RALSTON / AFP
    Последствия урагана в Техасе
    Brendan Smialowski / AFP
    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP

    Рекомендуем

    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мельКрушение судна с щебнем под Запорожьем18:14 28.08.2017
    50-летняя Николь Кидман украсила обложку известного глянцаОткровенная фотосессия для глянца вечно юной Николь Кидман18:00 28.08.2017
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в КраматорскеФотоитоги 28 августа: поездка президента в Донбасс, беспорядки и наводнения в США17:39 28.08.2017
    Ким Кардашьян кардинально сменила имиджКим Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа15:47 28.08.2017
    Юлия Тимошенко на праздновании 50-летия Всемирного Конгресса УкраинцевМетаморфозы Юлии Тимошенко: от жгучей брюнетки до "Матери Драконов"15:07 28.08.2017
    В Киеве установили рекорд Украины по массовому массажуВ Киеве массажисты установили рекорд Украины13:19 28.08.2017
    MTV Video Music Awards 2017Церемония MTV Video Music Awards: эффектные наряды, золото и доллары12:20 28.08.2017
    В Калифорнии произошли столкновенияРадикалы в действии. В США снова произошли столкновения12:11 28.08.2017
    Наводнение после урагана Харви в ТехасеНаводнение после урагана "Харви" в Техасе: улицы превратились в реки11:27 28.08.2017
    Все фотоленты

    Техас задействовал подразделения национальной гвардии на территории штата для ликвидации последствий наводнения, сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор Грег Эбботт.

    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе: улицы превратились в реки

    По его словам, общее число военнослужащих, которые будут брошены на борьбу со стихией, составит около 12 тысяч человек. Ранее губернатор уже мобилизовал для этой цели 3 тысячи военнослужащих.

    Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

    "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

    Ссылки по теме:
    Теги: