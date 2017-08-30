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    Нефтяной рынок резко отреагировал на ураган "Харви"

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    Наводнение от тропического шторма "Харви", самого мощного в США за последние 12 лет, оказывает влияние на перерабатывающие мощности и, следовательно, на спрос на нефть.
    Последствия урагана в Техасе
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы продолжают отыгрывать последствия урагана "Харви", который обрушился на Мексиканский залив; при этом рынок слабо реагирует на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    По состоянию на 07.28 по Киеву стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41% — до 51,45 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,30% — до 46,30 доллара за баррель.

    "Наводнение от тропического шторма "Харви" оказывает влияние на перерабатывающие мощности и, следовательно, на спрос на нефть", — приводит агентство Рейтер слова экспертов банка ANZ. По данным американского министерства энергетики, девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей США остановлены из-за урагана "Харви".

    Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина".

    На этом фоне данные API о снижении запасов "черного золота" в США слабо влияют на стоимость нефти. Согласно отчету API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 5,78 миллиона баррелей, до 457,42 миллиона баррелей.

    Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 582 тысячи баррелей. Запасы бензина увеличились на 476 тысяч баррелей, дистиллятов — снизились на 486 тысяч баррелей, сообщил API. Позднее в среду будут опубликованы данные минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю.

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