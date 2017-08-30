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    Россия

    Лавров предупредил об опасности усиления санкций против КНДР

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (621)

    (обновлено: )22901
    В телефонном разговоре госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров констатировали, что запуск ракеты "стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН".
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Россия считает дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР контрпродуктивным и опасным, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Разговор прошел в среду по американской инициативе, сообщается на сайте МИД РФ.

    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону севера Японии
    Kazuhiro NOGI / AFP
    Летать так летать. КНДР запустила ракету над Японией

    "Лавров вновь акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями. Одновременно подчеркнуто, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР Россия считает контрпродуктивным и опасным", — говорится в сообщении МИД РФ.

    Как отмечается в документе, стороны констатировали, что запуск ракеты "стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН".

    Кроме того, Лавров и Тиллерсон обсудили "некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта в Сирии и ситуацию в районе Персидского залива".

    Напомним, северокорейская ракета во вторник пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

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    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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    Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

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