Трамп: разговоры не решат проблему КНДР

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры не помогут решить проблему КНДР.

"США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать — это не решение!" — написал Трамп в Twitter.

Президент США не пояснил, о каком "выкупе" он говорит. США ранее оказывали КНДР значительную гуманитарную помощь, в том числе в период переговоров по северокорейской ядерной программе.

Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.