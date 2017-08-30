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    В мире

    Трамп: разговоры не решат проблему КНДР

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (620)

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    Президент США Дональд Трамп напомнил, что Америка на протяжении 25 лет оказывала КНДР значительную гуманитарную помощь, в том числе в период переговоров по северокорейской ядерной программе.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры не помогут решить проблему КНДР.

    "США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать — это не решение!" — написал Трамп в Twitter.

    Президент США не пояснил, о каком "выкупе" он говорит. США ранее оказывали КНДР значительную гуманитарную помощь, в том числе в период переговоров по северокорейской ядерной программе.

    Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

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