В КНДР сообщили о создании водородной бомбы

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую возможно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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"Институт недавно преуспел в разработке усовершенствованного ядерного заряда, что соответствует стратегическим намерениям Трудовой партии Кореи добиться выдающегося прорыва в разработке ядерного оружия", — отмечает ЦТАК.

По словам лидера КНДР, "все компоненты для водородной бомбы на 100% произведены в стране".

"Он (Ким Чен Ын — ред.) заявил, что все процессы, начиная от производства ядерного материала для ядерного оружия и заканчивая прецизионной обработкой компонентов и их сборкой, обоснованы идеями чучхе (северокорейская доктрина, подразумевающая опору на собственные силы — ред.), тем самым открывая возможность для страны производить мощное ядерное вооружение в том количестве, которое она пожелает", — сообщает агентство.

"Он (Ким Чен Ын — ред.) ознакомился с техническими, конструкционными и операционными характеристиками водородной бомбы. Ученые усовершенствовали ее технические характеристики до ультрасовременного уровня, основываясь на успехе первого испытания водородной бомбы", — говорится в сообщении ЦТАК.

Северокорейский лидер "выразил удовлетворение тем, что северокорейские ученые неукоснительно исполняют все задачи, которые перед ними поставила партия", и подчеркнул, что институту необходимо активно продвигаться к успешному завершению исследований и разработок для совершенствования ядерного потенциала страны.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.