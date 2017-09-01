США воспринимают КНДР крайне серьезно - Белый дом

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. США воспринимают Северную Корею крайне серьезно, рассматривая все варианты решения проблемы, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы воспринимаем Северную Корею крайне серьезно, и все варианты (решения проблемы) остаются на столе", — сказала Сандерс.

Напомним, северокорейская ракета во вторник, 29 августа, пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

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Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани масштабного конфликта.