наверх
01.09.201723:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США воспринимают КНДР крайне серьезно - Белый дом

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (625)

    (обновлено: )9
    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США.В Белом доме подчеркнули, что рассматривая все варианты решения проблемы.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. США воспринимают Северную Корею крайне серьезно, рассматривая все варианты решения проблемы, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Мы вам покажем! Спор США и КНДР достиг пика напряженности

    "Мы воспринимаем Северную Корею крайне серьезно, и все варианты (решения проблемы) остаются на столе", — сказала Сандерс.

    Напомним, северокорейская ракета во вторник, 29 августа, пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

    Читайте также — ТОП событий в мире: комендантский час в Хьюстоне, Трамп резок с КНДР

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

    Читайте также: Как Украина поставила мир на грань ядерной войны

    Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

    В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани масштабного конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    День знаний
    День знаний в Украине
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии