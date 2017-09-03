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    Китай зафиксировал в КНДР подозрительное землетрясение

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (629)

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    Землетрясение, "предположительно, взрыв" был зафиксирован в 11.30 по местному времени (6.30 по Киеву) в КНДР. Сообщается, что глубина землетрясения составила 0 метров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В КНДР в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое мог вызвать взрыв, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

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    Землетрясение, "предположительно, взрыв" был зафиксирован в 11.30 по местному времени (6.30 по Киеву) в КНДР в точке с координатами 41,35 градуса северной широты и 129,11 градуса восточной долготы. Сообщается, что глубина землетрясения составила 0 метров.

    В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

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