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    В мире

    Китай зафиксировал второе "землетрясение" в КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (631)

    (обновлено: )5110
    Второе землетрясение, "предположительно, обвал, проседание", было зафиксировано в 11.38 (6.38 по Киеву) по местному времени в КНДР. Сообщается, что глубина, как и в первом случае, составила 0 километров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/ Winfried Rothermel

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Китайский сейсмологический центр (CENC) сообщил, что зафиксировал в районе возможного ядерного испытания в КНДР второе землетрясение магнитудой 4,6.

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    Второе землетрясение, "предположительно, обвал, проседание", было зафиксировано в 11.38 (6.38 по Киеву) по местному времени в КНДР в точке с координатами 41,21 градуса северной широты и 129,18 градуса восточной долготы. Сообщается, что глубина, как и в первом случае, составила 0 километров.

    Ранее CENC зафиксировал в этом же районе в 11.30 землетрясение, предположительно, вызванное взрывом, магнитудой 6,3.

    Южная Корея заявила, что КНДР, возможно, провела очередное ядерное испытание.

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