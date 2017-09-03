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    СМИ: Япония собирается сбивать ракеты КНДР лазерами

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (631)

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    Необходимость разработки новых технологий перехвата ракет связана с тем, что КНДР в основном осуществляет пуски ракет по крутой траектории, что делает невозможным их перехват имеющимися на вооружении японских сил самообороны средствами.
    Флаг Японии
    REUTERS Dylan Martinez

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Министерство обороны Японии собирается создать новую систему перехвата и ликвидации баллистических ракет с помощью высокомощных лазеров на фоне продолжающихся угроз со стороны КНДР, пишет газета "Иомиури".

    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS
    "Ядерные мускулы". Первые фото запуска КНДР ракеты над Японией

    По данным издания, необходимость разработки новых технологий перехвата и уничтожения баллистических ракет связана с тем, что КНДР в основном осуществляет пуски своих ракет по крутой траектории, что делает невозможным их перехват с помощью имеющихся на вооружении японских сил самообороны средств.

    В свою очередь, высокомощный лазер, установленный на морском или воздушном судне, будет направляться на баллистическую ракету на стадии ускорения, то есть непосредственно после старта, и сможет деформировать и уничтожить ракету благодаря высоким температурам. Специалисты полагают, что это позволит военным перехватывать как баллистические ракеты, выпущенные по крутой траектории, так и большое число ракет, выпущенных с коротким временным интервалом.

    Газета также подчеркивает более низкую стоимость данной технологии по сравнению с существующими средствами перехвата и уничтожения баллистических ракет.

    Согласно размещенной на сайте министерства обороны Японии информации, ведомство запросило у правительства 8,7 миллиарда иен (около 78,9 миллиона долларов) из бюджета на 2018 финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) для проведения исследований по созданию высокомощных лазерных технологий.

    В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

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