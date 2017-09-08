У берегов Мексики произошло сильнейшее землетрясение, есть угроза цунами

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 04.49 по времени UTC (07.49 по Киеву). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.
BREAKING: Powerful Magnitude 8.0 #earthquake has struck just off SW coast of Mexico. Tsunami Warnings issued. pic.twitter.com/DnTgQlws1T— Eric Elwell (@EElwellWHIO) 8 сентября 2017 г.
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после мощного землетрясения у берегов Мексики.
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"Исходя из предварительных параметров землетрясения возможно потенциально опасное цунами", — говорится в заявлении центра.
BREAKING!#earthquake— R.C. @ColossalEast (@RedCard94) 8 сентября 2017 г.
Mag 8.0
Off the Coast of Mexico (Pacific Ocean)
Depth: 21 mi.
Per @USGS pic.twitter.com/23jzhuKBGP
По данным сейсмологов, в течение трех часов цунами могут возникнуть у берегов Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Гондураса и Эквадора.
Ранее сообщалось о землетрясении на острове Искья в Тирренском море. В результате землетрясения погибли два человека.