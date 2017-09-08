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    У берегов Мексики произошло сильнейшее землетрясение, есть угроза цунами

    (обновлено: )16801
    Эпицентр землетрясения располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Shabbir Hussain Imam

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8, сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы в 04.49 по времени UTC (07.49 по Киеву). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.

    Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

    Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после мощного землетрясения у берегов Мексики.

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    "Исходя из предварительных параметров землетрясения возможно потенциально опасное цунами", — говорится в заявлении центра.

    По данным сейсмологов, в течение трех часов цунами могут возникнуть у берегов Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Гондураса и Эквадора.

    Ранее сообщалось о землетрясении на острове Искья в Тирренском море. В результате землетрясения погибли два человека.

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