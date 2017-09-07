Злая "Ирма". Подборка шокирующего видео урагана в зоне поражения

Ураган уже полностью уничтожил остров Барбуда в Карибском море.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в связи с приближением урагана "Ирма".

#HuracánIrma Reportero de radio RCI Guadalupe @RCI_GP, Rinsy Xieng, divulga vídeo desde la costa de San Martín pic.twitter.com/NbhUwVphqJ — Radio Nihuil (@radionihuil) 6 сентября 2017 г.

"Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

​Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.