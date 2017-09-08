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    Киев

    В центре Киева взорвался автомобиль. СМИ сообщают о погибшем

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (43)

    (обновлено: )99821
    В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, жертв нет, передает с места события корреспондент "112 Украина". В то же время сообщается о пострадавшей женщине.
    На месте авто в центре Киева

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль,  есть пострадавшие, передает с места события корреспондент "112 Украина".

    Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль был полностью уничтожен.

    Сообщается, что внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу".

    По данным канала, пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.

    Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок. 

    По данным "Украинской правды", за рулем авто был мужчина, который погиб. Также сообщается, что автомобиль был с грузинскими номерами.

    Ранее сообщалось, что преступники в масках обстреляли мужчину в Киеве. В минувшем месяце также сообщалось, что под Киевом атошник избил и обстрелял тестя.

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