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    Общество

    Порошенко и его супруга Марина празднуют годовщину свадьбы

    (обновлено: )15105
    Президент Петр Порошенко опубликовал трогательное совместное с супругой фото и написал: "Твоя любовь - самый ценный в мире подарок".
    Петр Порошенко с супругой Мариной
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и его супруга Марина в пятницу, 8 сентября, празднуют 33 годовщину совместной жизни. Об этом написал сам президент на своей странице в Facebook.

    "Твоя любовь — самый ценный в мире подарок", — написал Порошенко, обращаясь к супруге. Также он опубликовал трогательное совместное с супругой фото. 

    Сообщение помечено буквами "ПП" — это означает, что данный пост писал лично Порошенко, а не его команда.

    Напомним, президентская чета воспитывает четверых детей (два сына и две дочери).

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