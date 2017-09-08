Порошенко и его супруга Марина празднуют годовщину свадьбы

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и его супруга Марина в пятницу, 8 сентября, празднуют 33 годовщину совместной жизни. Об этом написал сам президент на своей странице в Facebook.

"Твоя любовь — самый ценный в мире подарок", — написал Порошенко, обращаясь к супруге. Также он опубликовал трогательное совместное с супругой фото.

Сообщение помечено буквами "ПП" — это означает, что данный пост писал лично Порошенко, а не его команда.

Напомним, президентская чета воспитывает четверых детей (два сына и две дочери).