Что предпринимать многочисленной оппозиции после речи Порошенко

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства. Среди прочего он заявил, что, несмотря на военный конфликт в Донбассе, властям удалось стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране и достичь серьезного успеха в проведении реформ.

Говорил он и о конфликте в Донбассе, отметив, что выступает за мирное урегулирование конфликта с привлечением миротворцев ООН. Традиционно речь главы государства базировалась на жесткой антироссийской риторике.

По мнению ряда экспертов и политиков, своим выступлением Порошенко фактически обозначил контуры грядущей президентской избирательной кампании-2019.

Но если глава государства имеет возможность вещать, обращаясь "к городу и миру", то у оппозиции каналы обращения к аудитории – гораздо скромнее. На что в таком случае могут рассчитывать главные записные оппоненты власти – Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Олег Ляшко? Остается ли у них поле для контр-ходов?

Обращать внимание украинцев на их карман

Политический эксперт Николай Спиридонов уверен, что оппозиции в нынешней ситуации не нужно ничего выдумывать.

"Им достаточно говорить о социально-экономической ситуации в стране, которая резко ухудшилась. В принципе, этим и занимается Тимошенко – говорит о социальке, об экономике, о коммунальных тарифах. То есть оппозиция даже может не критиковать как-то глубоко действующего президента, дописывать ему союз с Путиным и что-то такое, а достаточно обратить внимание украинцев не их карман – что они стали значительно беднее", – сообщил политолог в комментарии РИА Новости Украина.

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Также для оппозиции желательны протестные акции, считает эксперт.

"Ходили слухи, что даже свежий так называемый "майдан на бляхах" – автовладельцев с литовскими и польскими номерами – оппозиция как бы его поддерживает, а именно та же самая Юлия Тимошенко. Но это не на 100% проверенная информация – по слухам. И было бы неплохо для оппозиции все-таки координировать протестные акции, связанные с теми же коммунальными тарифами, которые продолжают расти, и с общим уровнем жизни. Поэтому оппозиция должна обращать внимание населения в основном на социалку и экономику", – подчеркнул Спиридонов.

Нужен хотя бы кусочек силового блока

Но есть еще один крайне важный момент, добавляет политэксперт: оппозиции еще нужно думать о том, как защитить итоги грядущих выборов.

"Потому что сейчас создалась ситуация, что даже если рейтинг Порошенко будет падать, но по факту он контролирует Центральную избирательную комиссию, он контролирует суды – в рамках судебной реформы, и он в значительной степени контролирует силовой блок. Соответственно, оппозиции, которая захочет захватить власть, нужен кусочек силового блока. Не зря появились фейковые слухи про встречи с Аваковым. Они не подтвердились, но по крайней мере слух этот пошел в правильном направлении. Действительно, чтобы претендовать на победу в нынешней ситуации, нужен кусочек силового блока", – пояснил политолог.

В принципе, оппозиции ничего глубокого делать не нужно, чтобы прийти к власти: нужно просто обращать внимание населения на очевидные вещи и защитить результат выборов, резюмировал Спиридонов.