наверх
08.09.201715:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Что предпринимать многочисленной оппозиции после речи Порошенко

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (35)

    (обновлено: )32010
    Чтобы прийти к власти, сегодняшней оппозиции не нужно выдумать ничего экстраординарного: нужно просто обращать внимание населения на очевидные вещи и защитить результат выборов, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства. Среди прочего он заявил, что, несмотря на военный конфликт в Донбассе, властям удалось стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране и достичь серьезного успеха в проведении реформ.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Порошенко намекнул, что РФ и США – за миротворцев в Донбассе

    Говорил он и о конфликте в Донбассе, отметив, что выступает за мирное урегулирование конфликта с привлечением миротворцев ООН. Традиционно речь главы государства базировалась на жесткой антироссийской риторике. 

    По мнению ряда экспертов и политиков, своим выступлением Порошенко фактически обозначил контуры грядущей президентской избирательной кампании-2019. 

    Но если глава государства имеет возможность вещать, обращаясь "к городу и миру", то у оппозиции каналы обращения к аудитории – гораздо скромнее. На что в таком случае могут рассчитывать главные записные оппоненты власти – Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Олег Ляшко? Остается ли у них поле для контр-ходов?

    Обращать внимание украинцев на их карман

    Политический эксперт Николай Спиридонов уверен, что оппозиции в нынешней ситуации не нужно ничего выдумывать. 

    "Им достаточно говорить о социально-экономической ситуации в стране, которая резко ухудшилась. В принципе, этим и занимается Тимошенко – говорит о социальке, об экономике, о коммунальных тарифах. То есть оппозиция даже может не критиковать как-то глубоко действующего президента, дописывать ему союз с Путиным и что-то такое, а достаточно обратить внимание украинцев не их карман – что они стали значительно беднее", – сообщил политолог в комментарии РИА Новости Украина.

    Читайте также: Послание Порошенко было адресовано политической элите — Павлив

    Также для оппозиции желательны протестные акции, считает эксперт. 

    "Ходили слухи, что  даже свежий так называемый "майдан на бляхах" – автовладельцев с литовскими и польскими номерами – оппозиция как бы его поддерживает, а именно та же самая Юлия Тимошенко. Но это не на 100% проверенная информация – по слухам. И было бы неплохо для оппозиции все-таки координировать протестные акции, связанные с теми же коммунальными тарифами, которые продолжают расти, и с общим уровнем жизни. Поэтому оппозиция должна обращать внимание населения в основном на социалку и экономику", – подчеркнул Спиридонов.

    Нужен хотя бы кусочек силового блока

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН
    Президент говорит. Порошенко выступил в Раде с посланием

    Но есть еще один крайне важный момент, добавляет политэксперт: оппозиции еще нужно думать о том, как защитить итоги грядущих выборов. 

    "Потому что сейчас создалась ситуация, что даже если рейтинг Порошенко будет падать, но по факту он контролирует Центральную избирательную комиссию, он контролирует суды – в рамках судебной реформы, и он в значительной степени контролирует силовой блок. Соответственно, оппозиции, которая захочет захватить власть, нужен кусочек силового блока. Не зря появились фейковые слухи про встречи с Аваковым. Они не подтвердились, но по крайней мере слух этот пошел в правильном направлении. Действительно, чтобы претендовать на победу в нынешней ситуации, нужен кусочек силового блока", – пояснил политолог. 

    В принципе, оппозиции ничего глубокого делать не нужно, чтобы прийти к власти: нужно просто обращать внимание населения на очевидные вещи и защитить результат выборов, резюмировал Спиридонов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Владислав Дейнего
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Автоюрист Владимир Караваев
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия