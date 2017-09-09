Силовики сообщили о 5 раненных в результате обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. За минувшие сутки ополченцы 35 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, пять военных получили ранения.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий пять наших военных получили ранения", — сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

По данным пресс-центра, на донецком направлении под огнем оказались Пески, Авдеевская промзона, шахта Бутовка и Семигорье. На приморском направлении были обстреляны Марьинка, Старогнатовка, Лебединское, Водяное и Талаковка. Нарушения есть и на луганском направлении рядом с Крымским и вблизи Станицы Луганской.

По данным военных, при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные гранатометы и пулеметы, минометы, стрелковое оружие, вооружение БМП и зенитные установки.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.