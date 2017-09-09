Спецназ проводит обыски в авто участников блокады Донбасса под Киевом

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КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Участники торговой блокады в Донбассе, колонну которых остановили под Киевом, опасаются, что во время обысков их автомобилей правоохранители "что-то им подбросят", говорится в заявлении Штаба блокады на странице в Facebook.

Ранее активисты сообщили, что при въезде в Бровары (Киевская область) их колонну заблокировал "полицейский спецназ с собаками".

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"Колонна машин ветеранов Войны за Независимость, которая перемещается из лагеря Штаба Блокады через Киев на Краковец, сейчас заблокирована спецназом и Нацгвардией. Автоматчики не дают выйти из машин, незаконно требуют провести обыск машин и людей. Постановления суда у спецназа нет. Говорят что сделают "потом". Ребята опасаются что при попытке незаконного обыска им могут что-то подбросить. Судя по количеству спецназа и внутренних войск, это специально организованная засада", — говорится в сообщении

Также отмечается, что "на место выехали активисты и народные депутаты". "Просьба всех кто имеет возможность и находится рядом также подтянуться. Провокация очень серьезная", — добавили в Штабе блокады.

Отметим, что участники блокады собирались в польский Краковец, чтобы поддержать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который намерен в воскресенье, 10 сентября, через КПП "Краковец" въехать с территории Польши в Украину.