наверх
09.09.201702:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Спецназ проводит обыски в авто участников блокады Донбасса под Киевом

    (обновлено: )119
    При въезде в Бровары правоохранители остановили и не пропускаю автоколонну участников торговой блокады в Донбассе, которая направлялась в Краковец через Киев.
    Блокирование автоколонны активистов под Киевом
    Скриншот

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Участники торговой блокады в Донбассе, колонну которых остановили под Киевом, опасаются, что во время обысков их автомобилей правоохранители "что-то им подбросят", говорится в заявлении Штаба блокады на странице в Facebook.

    Илья Кива о расстреле соратников Саакашвили. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Кива подтвердил готовность расстреливать соратников Саакашвили

    Ранее активисты сообщили, что при въезде в Бровары (Киевская область) их колонну заблокировал "полицейский спецназ с собаками".

    Смотрите также: Возвращение Саакашвили. КПП "Краковец" огородили колючей проволокой

    "Колонна машин ветеранов Войны за Независимость, которая перемещается из лагеря Штаба Блокады через Киев на Краковец, сейчас заблокирована спецназом и Нацгвардией. Автоматчики не дают выйти из машин, незаконно требуют провести обыск машин и людей. Постановления суда у спецназа нет. Говорят что сделают "потом". Ребята опасаются что при попытке незаконного обыска им могут что-то подбросить. Судя по количеству спецназа и внутренних войск, это специально организованная засада", — говорится в сообщении

    Также отмечается, что "на место выехали активисты и народные депутаты". "Просьба всех кто имеет возможность и находится рядом также подтянуться. Провокация очень серьезная", — добавили в Штабе блокады.

    Отметим, что участники блокады собирались в польский Краковец, чтобы поддержать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который намерен в воскресенье, 10 сентября, через КПП "Краковец" въехать с территории Польши в Украину

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия