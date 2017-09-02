Кива подтвердил готовность расстреливать соратников Саакашвили

Экс-советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что готов стрелять в политиков, которые приедут на встречу с бывший главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

"Если эти люди будут причастны к нарушению государственной границы, у меня не будет другого выбора, как его защищать. Мое оружие выстрелит, но во врагов моей страны. Корчинский договорился с этими политиками (которые должны встречать Саакашвили — Ред.), чтобы они не изменяли стране и не были причастны к свержению государственной границы. Встречать — это одно дело, а быть причастным — другое", — заявил Кива в эфире телеканала ZIK.

По его словам, он готов отвечать за свои действия и каждое сказанное слово и будет "убивать врагов со всей своей пролетарской ненавистью".

"Я готов отвечать за свои действия и каждое сказанное слово. Я готов отдать жизнь за свою Родину. Готов отсидеть тюремный срок. Меня не пугает смерть, если это будет сделано ради моего государства. Мои действия направлены на защиту государства. Мне все равно, какие люди, с каким статусом будут причастны к свержению государственности, я как гражданин считаю своим долгом встать на защиту и убивать врага. И это я буду делать со всей своей пролетарской ненавистью", — отметил бывший советник главы МВД.

По мнению политика, пока неизвестны истинные намерения Саакашвили, поэтому он поедет защищать границу.

Читайте также: Прощай лето, здравствуй новый политсезон! Все только начинается

"Я уже был на востоке, когда не было государственных органов. Откуда я знаю, какие у Саакашвили намерения, который призывает к пересечению, или прорыву, или к нарушению границы, кого он приведет и с какими намерениями. Поэтому 10 сентября я поеду защищать границу".

Отметим, Кива и ранее грозился "расстреливать тех, кто поедет встречать Саакашвили".