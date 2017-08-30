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    Кива в резкой форме раскритиковал уволившихся с работы копов

    (обновлено: )11510
    Экс-глава департамента по борьбе с наркопреступностью при Национальной полиции Украины Илья Кива раскритиковал патрульных полицейских, которые решили уйти из рядов полиции.
    Илья Кива о работе копов
    Скриншот

    Видео доступно здесь.

    Илья Кива о деградации украинского общества. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Кива о деградации населения в контексте войны в Донбассе

    "Я их немножко по-другому воспринимал — всех этих мальчиков и девочек. Тебе нравится форма, ты хочешь ходить с оружием? Сынок, а ничего, что в твоей стране идет война? А что ты делаешь сейчас напротив меня с пистолетом, в красивой форме, в модной фуражке и с мигалками на машине? Реализовал свои детские мечты? Сынок, а ты не хочешь на фронте немножко побыть и выполнить свой гражданский долг? Нет — на фронт его не хватило", — сказал Кива.

    По его словам, в "красивую картинку" патрульных поверили многие, кто решил работать на такой должности, ожидая легкой работы.

    "В эту красивую картинку поверили многие гражданские мальчики, которые еще вчера не знали, каким образом себя реализовать и где быть нужным. А тут был набор, была возможность, люди влились. А когда они поняли, что за этой красивой картинкой нужно ножками выхаживать — опасно, оказывается, да и денег не так уж много, да и не так уже хочется служить и защищать", — резюмировал Киваю.

    Ранее в Киевской области патрульное авто сбило ребенка на велосипеде.

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