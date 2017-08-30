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    Политика

    Кива грозится расстрелять тех, кто поедет встречать Саакашвили

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (305)

    (обновлено: )63633
    Илья Кива заявил, что "будет расстреливать" всех, кто поедет встречать Михаила Саакашвили. В том числе Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева.
    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Экс-советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что "будет расстреливать" всех, в том числе депутатов Рады, кто поедет встречать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к КПП на госгранице, сообщает "Страна.ua".

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
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    "Его там будут встречать нардепы разные. "Рух новых сил" (партия Саакашвили – Ред.) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать "Мишка-Майдан". Буду расстреливать на месте всех… кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте. А именно (депутатов парламента — Ред.) Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева, который уже договорился с Саакашвили о прямой трансляции на телеканале NewsOne", — приводит издание комментарий Кивы.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

    Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября в Украину из Польши.

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