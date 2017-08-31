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    Общество

    Кива сравнил Украину с моргом, наполненным трупами

    (обновлено: )29
    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 авн — РИА Новости Украина. Экс-советник главы МВД Илья Кива заявил, что Украина превратилась в "морг, наполненный трупами", а общество деградировало.

    "Не вижу сегодня быстрого, эффективного механизма наладить систему. Знаете, меня научили: не танцуй в морге с трупами. А мы сейчас – морг, наполненный трупами. Я говорю о всей Украине. Мы давно превратились в морг с живыми трупами", — цитирует Киву издание "Гордон".

    По его словам, в обществе на сегодняшний день отсутствует мораль.

    Он также отметил, что о "деградации общества" свидетельствует тот факт, что в самом начале АТО лишь небольшое число людей пошли в добровольцы.

    Ранее Кива раскритиковал патрульных полицейских, которые решили уйти из рядов полиции.

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