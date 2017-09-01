Прощай лето, здравствуй новый политсезон! Все только начинается

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Последняя неделя лета не принесла громких событий, но породила тревожные предчувствия: политическая осень будет полна таких событий с избытком. Ожидается создание новой коалиции (или серьезное переформатирование нынешней), кадровые изменения в Кабмине, борьба за кресло премьера, будет интрига с переходом через границу опального политика Михаила Саакашвили. Наконец, своё слово скажет улица… Об этом говорили политологи на традиционном заседании экспертного "круглого стола" в пресс-центре РИА Новости Украина.

День знаний и странное заявление премьера

Эксперты начали с того, что поздравили друг друга и журналистов с Днём знаний. Как отметил политолог Алексей Якубин, на эту дату следует взглянуть шире: так, всем гражданам нужно больше знать о происходящем в политике, иначе "политика начинает выходить из-под контроля" (граждан — Ред.).

Знания, уконечно, нужны не только в сфере политики. В связи с этим эксперт назвал странным заявление премьер-министра Владимира Гройсмана, сказавшего, что не обязательно необходимо, чтобы все имели высшее образование.

"Почему-то он считает, что в Украине слишком много людей имеют высшее образование… Очень странное заявление для премьер-министра, потому что как раз благодаря образованию, работе тех университетов, которые у нас еще остались качественные… во многом наша страна еще думать о каком-то лучшем будущем", — отметил Якубин.

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С этим согласилась ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова, отметившая, что, несмотря на огромный отток интеллектуальных сил из страны, многие молодые люди по-прежнему выбирают отечественные вузы — и это даёт надежду на возобновление интеллектуального потенциала Украины.

Как ураган "Харви" помог Гройсману

Конкуренция за кресло преьер-министра усиливается, на это место есть много претендентов, однако Владимир Гройсман получил люфт времени: помогли слепые силы природы, точнее — ураган "Харви" и наводнение в Техасе, из-за чего перенес свой визит в Украину министр энергетики США Рик Перри (он занят ликвидацией последствий стихийного бедствия).

По словам Якубина, Перри многие ждали в Киеве, поскольку "этот визит связан с внутренними раскладами, а именно — с борьбой вокруг того, кто будет контролировать Кабмин и борьбой вокруг того, что будет дальше с газовым рынком".

Политолог отметил, что несостоявшийся визит по этой причине будет иметь последствия для украинской политики, где наблюдается "высокий уровень вовлечённости американцев". Так, по его словам, для Гройсмана перенос визита Перри "означает, что, скорее всего, один из его ближайших конкурентов на должность премьер-министра (глава "Нафтогаза" — Ред.) Андрей Коболев пока что лишается возможности более активно включиться в игру за премьерское кресло".

По словам Якубина, именно Коболев многого ожидает от визита Перри — он рассчитывал представить ему (Перри — Ред.) новую корпоративную стратегию "Нафтогаза" (…). Соответственно, теперь у Гройсмана появляется несколько месяцев для размышлений над тем, "как нейтрализовать конкурентов" (а в списке не один только глава "Нафтогаза").

Аваков и Тимошенко: начало союза или конец?

На неделе много говорили о будто бы состоявшихся переговорах между главой МВД Арсеном Аваковым и лидером оппозиционной "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

По мнению Якубина, была ли эта встреча в действительности или нет, но информационный вброс или утечка - "последовали от самого Авакова". Политолог пояснил: не секрет, что в последнее время трещина в отношениях между главой МВД и президентом Петром Порошенко углубилась.

"И Аваков сейчас пытается всячески продемонстрировать Порошенко, что без него любая конструкция под 2019 год (год выборов — Ред.) будет обречена на провал…", — пояснил политолог, добавив, что и экс-советник министра Илья Кива не так просто заявил в интервью СМИ, что, возможно, парламент будет распущен в 2018 году, когда Аваков "устанет поддерживать баланс".

Аваков для Банковой опасен, но…

Со своей стороны, политический аналитик Дмитрий Корнейчук высказал мнение, что информационный вброс о переговорах главы МВД и лидера "Батькивщины" последовал не от Авакова, а от Банковой.

Он напомнил, что союз Авакова и Тимошенко (при участии секретаря СНБО Александра Турчинова и мэра Львова Андрея Садового — "ТАТС") действовал с весны. По словам эксперта, Садовый отошёл от этого союза "после ряда уголовных дел".

"Ключевая опасность для Банковой заключается в том, что Аваков является главой МВД, в его руках сосредоточен силовой аппарат, который может быть использован против самого Порошенко, и мы помним, что Аваков контролирует и добровольческие батальоны, это тоже не секрет", — сказал Корнейчук.

Он добавил, что все видели походы участников этих батальонов в резиденцию президента, видели, какой приём устроили Порошенко в Быковне: "это попытки показать Порошенко демоверсию того, что может произойти осенью".

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По словам аналитика, Банковая приняла контрмеры для того, чтобы "разобраться" с этим союзом, в частности, можно вспомнить о "деле Трояна" и ряде других. Это возымело действие, однако на Банковой теперь (после "вброса") ожидают от Авакова публичных клятв в верности…

Корнейчук добавил, что стратегия Банковой выбрана правильная, потому что "сразу же все "говорящие головы" Авакова стали выступать с жесткими антитимошенковскими речами". Но, по его мнению, Банковой этого мало, "Авакова простят только после того, как он сам публично начнёт, что говорится, "мочить" Тимошенко в информационном пространстве".

"Поэтому то, что мы сейчас видим в СМИ, это не начало союза Авакова-Тимошенко, это его конец, смерть или предсмертная судорога", — констатировал эксперт.

"Минск" придётся выполнять

Одна из причин смерти такого перспективного союза, по словам Корнейчука, заключается в позиции администрации США: спецпредставитель Госдепа Курт Волкер "ещё летом дал понять… что никаких досрочных выборов (на Украине — Ред.) осенью не будет, что все должны взять "под козырёк" и голосовать за законы, выполняющие минские соглашения".

"И в сортах украинской политики в Вашингтоне разбираться не собираются, выслушивать всякие доносы… У администрации Дональда Трампа конкретный прагматичный подход: от Украины требуется только одно — выполнение минских соглашений и прохождение этих положений через парламент", — сказал политолог, напомнив, что, как сообщалось, практически готов давно анонсированный закон о реинтеграции Донбасса.

По мнению Корнейчука, там-то (под антироссийским "соусом" об агрессии РФ) и записаны эти положения, которые надо будет "провести (через ВР) одним махом".

По его мнению, сохранение в целом перемирия в Донбассе свидетельствует о том, что "Большая сделка" (Сирия-Украина) между президентами США и РФ выполняется, значит, скоро возможна встреча в "нормандском формате" и перезапуск "Минска".

…если найдутся голоса в Раде

При проявлении политической воли и более активном участии США пробуксовку в реализации минских соглашений можно преодолеть, другой вопрос: найдутся ли голоса в парламенте для того, чтобы проголосовать за законопроект о реинтеграции Донбасса, отметила Решмедилова.

"Тут очень важно, будет ли этот законопроект консенсусным, найдется ли нужное количество голосов", — сказала аналитик. Она напомнила о трагических событиях у стен Верховной Рады, когда от взрыва гранаты погибли люди. Тогда консенсуса не было…

Решмедилова напомнила, что недавно представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что закон готов "на 99%", но подчеркнула: текста пока никто не видел.

По предположению эксперта, один из вариантов консолидации может заключаться в том, что заодно попытаются провести через Раду и спорные законы о пенсионной, медицинской реформе… Но пока повестка парламента не вполне ясна.

Прогнозы на осень: улица, Саакашвили, коалиция…

Осень в любом случае будет "горячей". Якубен предположил, что ключевыми темами станут вопрос о коалиции, прохождение через парламент законопроекта о реинтеграции Донбасса — "это точки бифуркации".

К этому политолог добавил тему пенсионной и медицинской реформ. По его словам, "эти вещи будут раскалывать парламент".

"Я не исключаю, что будет попытка разыграть уличную тему, массовые митинги", — сказал Якубин, отметив, что первые митинги анонсированы уже на следующую неделю.

По мнению Корнейчука, весь политический сезон будет крутиться вокруг двух тем: выполнение "Минска-2" и прохождение закона о реинтеграции Донбасса. Если проект пройдёт, президент может быть спокоен "хотя бы до весны", но не нет, то это будет говорить об ослаблении позиций Порошенко. И тогда "может последовать команда "фас" из Вашингтона раскачивать ситуацию под досрочные парламентские выборы".

Вторая тема: "резонансные законопроекты о пенсионном и медицинском геноциде и продажа земли". Корнейчук отметил: будет интересно посмотреть, "как поведёт себя оппозиция в случае принятия этих скандальных законов".

Решмедилова согласилась с тем, что это ключевые темы осени, но дополнила: будет еще и тема борьбы с коррупцией, в ГПУ уже анонсированы "десятки дел", подключится и НАБУ.

Среди второстепенных (но неудобных доля власти) тем аналитик отметила "тему Саакашвили": удастся ли ему 10 сентября пересечь украинскую границу? И что будет, если удастся? По мнению Решмедиловой, "тема Саакашвили" не станет чрезмерно весомой политически, но, несомненно, будет "весома информационно".

А Якубин отметил, что "тема для власти болезненная", не впустить Саакашвили будет затруднительно: тот ведь беженец, он может обратиться в ООН (а Порошенко 10 сентября будет в Нью-Йорке, и журналисты спросят его: почему не пускаете беженца?).

Эксперт предположил: если Саакашвили сможет заручится поддержкой евродепутатов, то шансы въехать в страну у него будут достаточно высокие.

Напомним, сам Саакашвили утверждает, что президент Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область будто бы обсудил с местными властями, как помешать ему вернуться в страну.