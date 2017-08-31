Корнейчук: Турчинов и Аваков воткнут нож в спину Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей уже готов к внесению на рассмотрение парламента.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.

"Турчинов быстренько рассказал, что закон о реинтеграции Донбасса готов. Напомню, закон — это переписанная инициатива Турчинова по деоккупации Донбасса, которой он хотел подставить Порошенко перед Трампом.

Похоже, вслед за Аваковым, лысину перед Банковой трусливо наклонил и Турчинов. И осталась Тимошенко одна. Без ТАТС (Александр Турчинов, Арсен Аваков, Юлия Тимошенко и Андрей Садовый — Ред.).

Хотя, может, Турчинов-Аваков так хотят обмануть Порошенко и воткнуть нож ему в спину в самый важный момент. Посмотрим…", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.