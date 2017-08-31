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    Корнейчук: Турчинов и Аваков воткнут нож в спину Порошенко

    (обновлено: )51740
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука закон о реинтеграции Донбасса - это переписанная инициатива Турчинова по деоккупации Донбасса, которой тот хотел подставить Порошенко перед Трампом
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей уже готов к внесению на рассмотрение парламента.

    Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.

    "Турчинов быстренько рассказал, что закон о реинтеграции Донбасса готов. Напомню, закон — это переписанная инициатива Турчинова по деоккупации Донбасса, которой он хотел подставить Порошенко перед Трампом.

    Похоже, вслед за Аваковым, лысину перед Банковой трусливо наклонил и Турчинов. И осталась Тимошенко одна. Без ТАТС (Александр Турчинов, Арсен Аваков, Юлия Тимошенко и Андрей Садовый — Ред.).

    Хотя, может, Турчинов-Аваков так хотят обмануть Порошенко и воткнуть нож ему в спину в самый важный момент. Посмотрим…", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Пост Дмитрия Корнейчука
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