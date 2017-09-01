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    Пиар политиков на 1 сентября: как "совок" превратился в "жлобок"

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    День знаний в Украине (54)

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    Мучить своим присутствием подрастающее поколение — это дурной тон украинских политиков, считает политолог Андрей Золотарев, к тому же мероприятия имеют советские формы, только окрашенные в национально-патриотические цвета, поэтому там все и пиарятся.
    Петр Порошенко принял участие в открытии новой общеобразовательной школы Мобиль во время рабочей поездки в Харьковскую область
    УНИАН

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    По случаю Дня знаний первые лица государства Украина решили отметиться на торжественных линейках в школах, чтобы еще раз напомнить о себе и наверстать упущенное за лето.

    Президент Украины Петр Порошенко  принял участие в открытии школы в поселке Песочин Харьковской области.  Выступая перед детьми, Порошенко похвастался своими школьными оценками и заверил, что за десять лет учебы у него не было ни одной четверки.

    пресс-служба президента
    Президент Петр Порошенко на открытии школы

    "Я твердо убежден, что эта детвора точно будет жить в Европейском союзе, в Украине, которая будет членом ЕС. И сегодня мы с вами все делаем для этого", — сказал Порошенко, отрывая новую школу. 

    Он также напомнил, что 1 сентября в полную силу вступает соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

    В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко приняли участие в торжествах по случаю Дня знаний и открыли в столице учебно-воспитательный комплекс "Эрудит".

    УНИАН
    Народный депутат Дмитрий Андриевский, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко во время празднования Дня знаний в Соломенском районе Киева

    Во время приветственной речи премьер сделал довольно резонансное заявление.

    "Не обязательно, чтобы каждый имел высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому нужно высшее образование", — сказал Гройсман. По его словам, сейчас "диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе".

    1 сентября во Львове
    Сайт Львова
    День знаний в стране: чиновники не пришли, мероприятия сократили

    Стоит напомнить, что накануне Дня знаний мэр Днепра Борис Филатов поручил подготовить распоряжение о запрете чиновникам посещать торжественные мероприятия в школах 1 сентября. "Исключение только для тех, кто ведет в школу своих детей как частное лицо. Директорам школ запретить принимать депутатов-популистов и угождать им. Хватит пиариться. Работать идите", – написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.

    А в Черновцах горсовет запретил чиновникам выступать на торжественных линейках в городских школах.

    Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, следуя начинаниям мэров ряда городов вообще бы запретил чиновникам и политикам появляться в школах 1 сентября, сделав бы это дурным тоном.

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    "Поскольку мучить своим присутствием подрастающее поколение — это не комильфо, это во-первых. К тому же, к сожалению, сколько бы мы не кричали про декоммунизацию и десоветизацию, у нас "совок" превратился в "жлобок" — те же советские формы, только окрашенные в национально-патриотические цвета. И в этом плане ничего нового, увы, не выдумано. Поэтому 1 сентября по-прежнему пиарятся все, кому не лень", — сказал Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

    Как отметил политолог, что  касается президента, то мы видим активизацию его патронажных служб.

    "Видимо, президент крайне недоволен плачевными рейтинговыми показателями, и мы видим его активность к месту и не к месту, и 1 сентября не является исключением", — отметил Золотарев.

    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    1 сентября в Киеве. Патриотический угар потихоньку развеивается

    Политолог обратил внимание на обещание президента, что нынешние первоклассники будут жить в Европейском союзе. 

    "Это сродни "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Все то же самое, ничего нового, только вместо "коммунизма" — "ЕС". Но если смотреть на факты, то действительно похоже, что нынешнее поколение детей будет жить преимущественно в ЕС, поскольку удерет туда. Петр Алексеевич и иже с ним обозначил три года назад курс жизни по-новому, но для миллионов украинцев эта "жизнь по-новому" оказалась жизнью в котле с кипящим пальмовым маслом. Построив за три года в стране социальный ад, Петр Алексеевич не далек от истины, поскольку нынешнее поколение попросту удерет из такой страны. И цифры, которые сегодня мы видим, — 54% молодежи не связывают свое будущее с Украиной. Одно дело  дежурная риторика, другое дело факты, которые говорят о том, что, возможно будут жить в ЕС, но перебравшись туда на постоянное место жительства в качестве заробитчан", — пояснил Золотраев. 

    По его словам, в эту формулу прекрасно вписывается заявление премьера о том, что не всем украинцам нужно получать высшее образование.

    "А зачем тягловому народу аграрной супердержавы высшее образование? Обслуживающему персоналу высшее образование не нужно", — заключил Золотарев.

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