Пиар политиков на 1 сентября: как "совок" превратился в "жлобок"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По случаю Дня знаний первые лица государства Украина решили отметиться на торжественных линейках в школах, чтобы еще раз напомнить о себе и наверстать упущенное за лето.

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии школы в поселке Песочин Харьковской области. Выступая перед детьми, Порошенко похвастался своими школьными оценками и заверил, что за десять лет учебы у него не было ни одной четверки.

пресс-служба президента Президент Петр Порошенко на открытии школы

"Я твердо убежден, что эта детвора точно будет жить в Европейском союзе, в Украине, которая будет членом ЕС. И сегодня мы с вами все делаем для этого", — сказал Порошенко, отрывая новую школу.

Он также напомнил, что 1 сентября в полную силу вступает соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко приняли участие в торжествах по случаю Дня знаний и открыли в столице учебно-воспитательный комплекс "Эрудит".

УНИАН Народный депутат Дмитрий Андриевский, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко во время празднования Дня знаний в Соломенском районе Киева

Во время приветственной речи премьер сделал довольно резонансное заявление.

"Не обязательно, чтобы каждый имел высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому нужно высшее образование", — сказал Гройсман. По его словам, сейчас "диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе".

Стоит напомнить, что накануне Дня знаний мэр Днепра Борис Филатов поручил подготовить распоряжение о запрете чиновникам посещать торжественные мероприятия в школах 1 сентября. "Исключение только для тех, кто ведет в школу своих детей как частное лицо. Директорам школ запретить принимать депутатов-популистов и угождать им. Хватит пиариться. Работать идите", – написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.

А в Черновцах горсовет запретил чиновникам выступать на торжественных линейках в городских школах.

Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, следуя начинаниям мэров ряда городов вообще бы запретил чиновникам и политикам появляться в школах 1 сентября, сделав бы это дурным тоном.

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"Поскольку мучить своим присутствием подрастающее поколение — это не комильфо, это во-первых. К тому же, к сожалению, сколько бы мы не кричали про декоммунизацию и десоветизацию, у нас "совок" превратился в "жлобок" — те же советские формы, только окрашенные в национально-патриотические цвета. И в этом плане ничего нового, увы, не выдумано. Поэтому 1 сентября по-прежнему пиарятся все, кому не лень", — сказал Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

Как отметил политолог, что касается президента, то мы видим активизацию его патронажных служб.

"Видимо, президент крайне недоволен плачевными рейтинговыми показателями, и мы видим его активность к месту и не к месту, и 1 сентября не является исключением", — отметил Золотарев.

Политолог обратил внимание на обещание президента, что нынешние первоклассники будут жить в Европейском союзе.

"Это сродни "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Все то же самое, ничего нового, только вместо "коммунизма" — "ЕС". Но если смотреть на факты, то действительно похоже, что нынешнее поколение детей будет жить преимущественно в ЕС, поскольку удерет туда. Петр Алексеевич и иже с ним обозначил три года назад курс жизни по-новому, но для миллионов украинцев эта "жизнь по-новому" оказалась жизнью в котле с кипящим пальмовым маслом. Построив за три года в стране социальный ад, Петр Алексеевич не далек от истины, поскольку нынешнее поколение попросту удерет из такой страны. И цифры, которые сегодня мы видим, — 54% молодежи не связывают свое будущее с Украиной. Одно дело дежурная риторика, другое дело факты, которые говорят о том, что, возможно будут жить в ЕС, но перебравшись туда на постоянное место жительства в качестве заробитчан", — пояснил Золотраев.

По его словам, в эту формулу прекрасно вписывается заявление премьера о том, что не всем украинцам нужно получать высшее образование.

"А зачем тягловому народу аграрной супердержавы высшее образование? Обслуживающему персоналу высшее образование не нужно", — заключил Золотарев.