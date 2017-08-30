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    Интервью

    Головная боль Порошенко. Корнейчук о будущем Авакова и Гройсмана

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    Банковая продолжит ослаблять союз Гройсмана-Яценюка, а Авакова окружение президента будет держать в страхе, не давая ему интриговать, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Арсен Аваков и Владимир Гройсман
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Украина постепенно входит в политическую осень, которая наверняка будет горячей и сулит стране целый ряд политических потрясений и нестабильности. 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    Основное внимание традиционно будет приковано к ведущим игрокам украинской политики, среди которых премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков

    Об их перспективах на своей странице в Facebook порассуждал политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    Гройсман

    Эксперт уверен, что Гройсман и дальше останется премьером, "поскольку его некем заменить". 

    "И нет кандидатуры, которую Порошенко мог бы протянуть через парламент. В то же время Банковая продолжит ослаблять союз Гройсмана-Яценюка. И конкретно позиции самого Гройсмана", – сообщил Корнейчук. 

    В ход, продолжил он, пойдут все методы – от блокирования в Раде инициатив Гройсмана, несогласованных с Порошенко, до уголовных дел по схемам, за которыми стоит лично Гройсман. 

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    "В то же время Гройсман вряд ли будет вести активную самостоятельную игру. На примере Авакова увидев, что это может закончиться "силовым катком" против него", – подытожил аналитик. 

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о Гройсмане

    Аваков 

    В случае с Аваковым мы увидели, что он оказался слабым звеном в ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый – Ред.) и конкретно в связке Турчинов-Аваков, отмечает Корнейчук.

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    "Дело Трояна" и реальная угроза отставки показали Авакову, что Порошенко не намерен церемониться с заговорщиками, пытающимися шатать кресло под ним. Поэтому теперь мы видим "шелкового" Авакова, всячески пытающегося угодить Банковой. И ориентированная на Авакова часть "Народного фронта" уже готова жать кнопки за нужные президенту законы. А сам Аваков станет "цепным псом" Порошенко против его врагов. И не исключено — и против Тимошенко, с которой Аваков вел переговоры о союзе", – написал эксперт. 

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрий Корнейчука об Авакове

    Несмотря на это, понятно, что никакой преданности Авакова Порошенко нет, добавил аналитик.  

    "Но Банковой это и не надо. Главное — чтобы Аваков боялся и не интриговал", – резюмировал Корнейчук.

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