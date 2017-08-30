Головная боль Порошенко. Корнейчук о будущем Авакова и Гройсмана

РИА Новости Украина

Украина постепенно входит в политическую осень, которая наверняка будет горячей и сулит стране целый ряд политических потрясений и нестабильности.

Основное внимание традиционно будет приковано к ведущим игрокам украинской политики, среди которых премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об их перспективах на своей странице в Facebook порассуждал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Гройсман

Эксперт уверен, что Гройсман и дальше останется премьером, "поскольку его некем заменить".

"И нет кандидатуры, которую Порошенко мог бы протянуть через парламент. В то же время Банковая продолжит ослаблять союз Гройсмана-Яценюка. И конкретно позиции самого Гройсмана", – сообщил Корнейчук.

В ход, продолжил он, пойдут все методы – от блокирования в Раде инициатив Гройсмана, несогласованных с Порошенко, до уголовных дел по схемам, за которыми стоит лично Гройсман.

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"В то же время Гройсман вряд ли будет вести активную самостоятельную игру. На примере Авакова увидев, что это может закончиться "силовым катком" против него", – подытожил аналитик.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука о Гройсмане

Аваков

В случае с Аваковым мы увидели, что он оказался слабым звеном в ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый – Ред.) и конкретно в связке Турчинов-Аваков, отмечает Корнейчук.

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"Дело Трояна" и реальная угроза отставки показали Авакову, что Порошенко не намерен церемониться с заговорщиками, пытающимися шатать кресло под ним. Поэтому теперь мы видим "шелкового" Авакова, всячески пытающегося угодить Банковой. И ориентированная на Авакова часть "Народного фронта" уже готова жать кнопки за нужные президенту законы. А сам Аваков станет "цепным псом" Порошенко против его врагов. И не исключено — и против Тимошенко, с которой Аваков вел переговоры о союзе", – написал эксперт.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрий Корнейчука об Авакове

Несмотря на это, понятно, что никакой преданности Авакова Порошенко нет, добавил аналитик.

"Но Банковой это и не надо. Главное — чтобы Аваков боялся и не интриговал", – резюмировал Корнейчук.