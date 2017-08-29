Не хвалишь власть? Агент Кремля! Суды над журналистами в Украине

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Сводки с "информационного фронта" всё тревожнее. За неосторожно сказанное слово в постмайданной "демократической" Украине можно увидеть "небо в клеточку", и это не метафора.

Накануне суд оставил под арестом житомирского журналиста Василия Муравицкого, чьи публикации следствие сочло "госизменой". К доводам защиты, просившей изменить меру пресечения для журналиста, суд остался глух.

В то же время в пресс-службе СБУ сообщили, что в течение августа была прекращена деятельность нескольких администраторов, которые поддерживали сообщества в запрещенных в Украине социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

"Основной задачей кремлевских информационных наемников было создание картинки неприятия центральной власти в нескольких регионах страны", - говорится в сообщении СБУ. Открыт ряд уголовных производств.

Ранее сообщалось об обысках в некоторых оппозиционных изданиях. Все это позволяет определить ситуацию со свободой слова в стране как достаточно "напряжённую", хотя… могло быть и хуже. Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Сетевые репрессии

По мнению эксперта, "если задерживают конкретно за посты в соцсетях… в общем-то, это незаконно".

"Потому что было заявлено просто как просьба, что вы, граждане Украины, в соцсетях типа "Вконтакте" не сидите, а уголовной ответственности за это — я не припомню такой статьи УК, никакая Рада за это не голосовала. Поэтому за сам факт публикаций, постов в сетях "Вконтакте" или в "Одноклассниках" задерживать не должны. Другой вопрос, если этот пост каким-то образом подводится под госизмену… Но, опять-таки, законодательство в сфере соцсетей, в сфере интернета достаточно слабо проработано. Скорее, это похоже на политические репрессии", — сказал Спиридонов.

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По его словам, ситуация со свободой слова в Украине "напряжённая, хотя могло быть и хуже".

Эксперт отметил, что вызывают определённые опасения несколько моментов.

"Во-первых, за последние несколько лет в Украине погибли несколько журналистов и толком это не расследуется. Самые известные — Олесь Бузина, Павел Шеремет… И что? Хотя и говорили, что расследовать гибель Шеремета - дело чести (про Бузину говорили меньше), но — дело стоит. Соответственно, потенциальные злоумышленники могут знать, что могут убить журналиста и им, может быть, за это ничего не будет", — сказал Спиридонов, добавив, что это само по себе — "удар по свободе слова".

Неправильные "ЛОМы"

Впрочем, проблематика не сводится только к журналистам и СМИ. Политолог отметил, что теперь власть пытается давить и на депутатов, и на недостаточно лояльных лидеров общественного мнения.

"Есть запугивание политических экспертов… Был уже инцидент, когда практически всех самых популярных политэкспертов включили так называемый "список Буткевича", назвали "агентами Кремля" и "говорящими головами Медведчука". По сути получается, что если ты не хвалишь действующего президента Петра Порошенко, то ты уже и "рука Кремля"… Так получается", — сказал Спиридонов.

Практика снятия депутатской неприкосновенности в Верховной Раде также наводит на размышления: по словам Спиридонова, "иногда это выглядит так, что (нардепу — Ред.) нужно или войти в коалицию, или же возникает угроза преследований".

Впрочем, отметил политолог, хотя целом все выглядит в сфере свободы слова угрожающе, но ведь "есть ещё страны, где ситуация ещё хуже, таких несколько стран осталось".

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"Поэтому пока можно констатировать, что Украина худшей страной по свободе слова не стала. С одной стороны, есть куда падать, с другой стороны, есть возможности для улучшения создавшейся ситуации", — сказал Спиридонов.

Готовят "дело политологов"?

Но какая из этих возможностей будет реализована? Скорее — возможность дальнейшего падения.

Эксперт отметил, что "сейчас ходят слухи о так называемом (будто бы подготавливаемом — Ред.) "деле политологов" — неугодных будут сажать в тюрьму". Слухи эти, по его словам — не совсем слухи, они "основаны на утечках информации из Администрации президента, из СБУ…".

"Поступает информация из разных источников, что власть уже пытается взяться за политических экспертов, поскольку СМИ, в общем-то, под контроль уже поставлены", — подчеркнул Спиридонов.

В качестве подтверждения тезиса о фактической контролируемости СМИ он привел статистику: на украинских телеканалах "процентов 95 информации о президенте (Порошенко — Ред.) или нейтральная, или позитивная".

"По сути есть лишь несколько сайтов и телеканалов, которые доставляют беспокойство действующей власти — телеканалы "Интер", "NewsOne", Радио "Вести", сайт "Страна.ua"… И власть неугодные сайты, неугодные телеканалы уже достаточно уверенно прижимает, практически крупные СМИ взяты под контроль", — констатировал эксперт.

По его словам, "после того как взяты под контроль СМИ, возникает вопрос об отдельных "ЛОМах" — лидерах общественного мнения" — их тоже следует контролировать.

Спиридонов отметил, что "это проще было бы сделать пряником, а не кнутом, поскольку… с большинством лидеров общественного мнения на самом деле можно договориться, это легче, чем открыть на них уголовные дела, но — идут методом кнута".

И результат уже есть: посеяна некая нервозность, многие политологи стали высказываться более осторожно, они "знают, что за критику власти можно оказаться в рядах "агентов Кремля".

"Можно сказать, что нынешняя власть хорошую технологию придумала: в ответ на любую критику можно сказать, что у нас война, военные действия — молчите, потому что на нас Путин нападёт", — сказал эксперт.

Телевизор посмотрят и… поверят

Спиридонов добавил, что можно говорить о тенденции к "схлопыванию" свободы слова и по той причине, что в стране неуклонно ухудшается социально-экономическое положение.

"Все меньше людей поддерживают действующую власть, у неё падает рейтинг, в таких условиях единственный шанс — попытаться закрыть рот оппозиционным СМИ и лидерам общественного мнения, которые об этом рассказывают. Власть надеется, что если все телеканалы рассказывают, что у неё (у власти — Ред.) всё хорошо, то население посмотрит ТВ, послушает провластные радиостанции… и тоже "зазомбируется", поверит, придёт к выводу, что всё хорошо, что всё растёт (…). Но для этого нужно закрыть рот всем, кто пытается что-то другое рассказывать, критиковать власть", — резюмировал Спиридонов.

Напомним, на суде по делу журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого, помимо прочего, в сотрудничестве с российскими СМИ, адвокат Андрей Гожый спросил, может ли сторона обвинения "назвать хоть один обязательный нормативно-правовой акт, согласно с которым у нас с РФ не то, что война, а какое-то особое негативное положение?"

По его словам, на самом деле "договорно-правовая база украинско-российских отношений на сегодня составляет 358 международных документов", де-юре Украина и РФ — стратегические партнёры. Поэтому в настоящее время все ссылки власти на "войну с Россией" — манипуляция.

Отметим, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса (законопроект пока ещё не внесён в парламент — Ред.) "впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором".